Argentina conmemora el Día de la Mujer con una agenda en tensión, centrada en la IVE y el femicidio

El derecho a la interrupcin voluntaria del embarazo (IVE) es ley en Argentina, una norma militada y concretada al impulso de los movimientos de mujeres, uno de los logros destacados para este 8 de marzo, Da Internacional de la Mujer, avance que convive con la drstica realidad de los femicidios, ya que en promedio, hay varones que cada 30 horas siguen matando mujeres en el pas.La ley IVE n 27610 est en vigencia, y queda "un largo camino por delante" para garantizar su cumplimento efectivo en todo el territorio nacional, tal como analiza Vilma Ibarra, primera mujer en ocupar la Secretara Legal y Tcnica de la Presidencia de la Nacin, en unCuando se resalta que una mujer fue la primera en un cargo publico, privado o de organizaciones sociales, se detecta que el camino a la igualdad y la equidad es lento y sinuoso.No es un dato menor: es la base de las violencias que pueden convertirse en femicidios. All estn las desigualdades cotidianas, profundizadas en este ltimo ao por la pandemia por coronavirus.Las mujeres son las que sufren los mayores niveles de desempleo y precarizacin laboral. Ganan, en promedio, un 29 por ciento menos que sus pares varones, brecha que se ampla para las asalariadas informales, alcanzando casi un 36 por ciento.La presencia de nios y nias en el hogar ampla la brecha en la distribucin del trabajo no remunerado: las mujeres sin nias o nios menores de 6 aos a cargo realizan el 72,7 por ciento de estas tareas, mientras que quienes tienen 2 o ms se hacen cargo del 77,8 por ciento de ellas, segn datos de la Direccin de Economa, Igualdad y Gnero de la cartera econmica nacional, a cargo de Mercedes D'Alessandro.Y hay ms datos en un nota que condensa estas estadisticas.Otra vez: D'Alessandro es la primera en ocupar este puesto, que adems, jams existi.La pandemia por coronavirus impregna todo anlisis en esta poca., a partir de un estudio que realiz y que termin siendo un modelo para Cuba, Chile, Uruguay, Venezuela y Espaa.A su testimonio, se suma una infografa, con un listado inconcluso y seguramente injusto, de cientificas e investigadoras argentinas protagonistas gracias a su trabajo en pandemia.La violencia gnero no dio tregua en aislamiento, al contrario, se profundiz, porque muchas mujeres debieron realizar la cuarentena con sus maltratadores. Las alertas se activaron y los poderes del Estados debieron adecuar las medidas de acompaamiento.De acuerdo a datos del Ministerio de Mujeres, Gneros y Diversidad, los llamados a la lnea 144 durante 2020 aumentaron un 21,4 por ciento promedio respecto al 2019. Hay detalles en una nota y grficos sobre el asesoramiento de este servicio estatal.Y los femicidios no cesaron: en los dos primeros meses del ao hubo 47 , lo que arroja un promedio de uno cada 30 horas, segn el relevamiento de Observatorio Mumal.Los fros nmeros tienen variaciones segn las ONGs que con gran esfuerzo y compromiso, se dan la tarea de visibilizar los crmenes de gnero.Y los fros nmeros no deben ocultar y adormecer al Estado y la sociedad: son mujeres asesinadas por varones violentos.Dice tambin Vilma Ibarra: "No es posible prevenir, investigar y sancionar femicidios si jueces y juezas, fiscales, y fuerzas de seguridad de la Nacin y de todas y cada una de las provincias no incorporan la perspectiva de gnero y dan cuenta de los hechos de violencia. No puede haber espacio para jueces y juezas, fiscales y fuerzas de seguridad que no actan ante los femicidios, o peor an, los apaan".Desde el presidente Alberto Fernndez, integrantes de su gabinete, hasta referentes feministas estn pidiendo cambios urgentes en el Poder Judicial.Luego de femicidios recientes de mujeres que haban recurrido al Estado pidiendo una proteccin que no lleg o fue insuficiente, el Gobierno nacional decidi conformar el Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Transfemicidios y Travesticidios.Las acciones necesarias para detener la violencia femicida son urgentes.Este contexto general, va acompaado es este especial de Telam con una variedad de notas que entrecruzan las distintas secciones, que muestran la diversidad de mujeres del pas, en el gran desafo que se transita desde la edicin de Gnero y Diversidades de la agencia nacional de noticias.Hay voces jvenes de las distintas regiones argentinas: secundarias militantes en sus escuelas porteas y conurbanas, msicas afro y jujeas, maestras rurales, mdicas de villas, cientficas santiagueas, empresarias.Estn las cartoneras, que son el 65 por ciento de quienes integran el rubro, pero no llegan an para ellas los cambios necesarios para mejorar sus condiciones., impactadas por la pandemia, y a la vez, las que muestran que es posible otra produccin basada en la agricultura familiar, campesina e indgena.Y las que a travs de las redes sociales en Internet crearon proyectos autogestivos, muchos de ellos, nacidos en pleno aislamiento por coronavirus.presenta producciones centradas en los derechos de las mujeres, y los contenidos de medios pblicos audiovisuales se suman a esta ola reivindicativa, que tambin llega con un libro sobre la historia de las rockeras argentinas.acompaan este proceso: fomentan voces femeninas, denuncias de violencias y expresan los femicidios a travs del arte. Son voces, gritos, que piden y muestran cambios.El deporte no est exento, no podra, es como vivir fuera de la realidad, y as aparecen, las primeras mujeres tcnicas y entrenadoras -otra vez las primeras- en bsquet y voley masculino.A nivel internacional, las violencias de gnero y femicidios, con sus mas o menos, se convierten en un hilo conductor entre pases.Es un 8M 2021 nico, en pandemia, lleno de desafos y, tambin de logros no siempre visibilizados, que estn contados por sus protagonistas: las mujeres.