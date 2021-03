Efemérides del 6 de marzo

Efemrides del 6 de marzo

- REAL MADRID. Se funda en la capital de Espaa la sociedad Madrid Foot-Ball, cuyos antecedentes se remontan a 1900 y que en 1920 pas a llamarse Real Madrid Club de Ftbol, uno de los ms ganadores de la historia del deporte surgido en Inglaterra. La FIFA lo considera como el mejor club del siglo XX. Posee adems el trofeo original de la Copa de Europa por ser el ms ganador del torneo hoy llamado Liga de Campeones.- CSAR L. MENOTTI. El Barcelona espaol presenta como su nuevo director tcnico a Csar Luis Menotti, que vena de dirigir a la seleccin argentina campeona del Mundial 1978. En el equipo cul el “Flaco” estuvo slo un ao, en el que gan la Copa del Rey, la Copa de la Liga y la Supercopa espaola con Diego Maradona como figura.- GARCA MRQUEZ. Nace en el municipio de Aracataca (Magdalena, Colombia) el periodista y escritor colombiano Gabriel Garca Mrquz, premio Nobel de Literatura de 1982 y uno de los grandes maestros de la literatura universal.- DAVID GILMOUR. Nace en la ciudad de Cambridge (Cambridgeshire, Reino Unido) el msico, cantante y compositor britnico David Gilmour, vocalista y guitarrista de la legendaria banda de rock progresivo Pink Floyd, a la que se uni tras la salida de Syd Barrett, en 1968.- WALTER GIARDINO. Nace en el barrio porteo del Bajo Flores el guitarrista Walter Giardino, uno de los ms influyentes de la escena del rock en espaol, fundador y lder de la banda argentina de heavy metal Rata Blanca.- JULIO BOCCA. Nace en la localidad bonaerense de Munro el bailarn, maestro de ballet y coregrafo Julio Bocca (Julio Adrin Lojo Bocca), reconocido como uno de los ms altos exponentes de la danza clsica y contempornea mundial.- LET IT BE. The Beatles publica el sencillo Let it be, cancin compuesta por Paul McCartney y una de las ms representativos de la banda britnica de pop rock. El tema dio su nombre al duodcimo y ltimo lbum de estudio de The Beatles, lanzado en mayo de 1970, despus de la salida de McCartney y la disolucin de la banda.- DA DEL ESCULTOR. Se celebra el Da Internacional del Escultor en conmemoracin del natalicio en 1475 del artista renacentista italiano Miguel ngel Buonarroti, uno de los ms grandes de la historia.- JOAQUN V. GONZLEZ. Nace en la localidad riojana de Nonogasta el jurista, poltico y escritor Joaqun Vctor Gonzlez, quien gobern La Rioja, nacionaliz la Universidad de La Plata y fund el Instituto Superior del Profesorado de Buenos Aires.- SHAQUILLE ONEAL. Nace en la ciudad de Newark (Nueva Jersey, EEUU) el exjugador estadounidense de bsquetbol Shaquille O’Neal, considerado como uno de los ms dominantes de la historia de la Asociacin Nacional de Basquetbol (NBA) de su pas.