Karina Bidaseca, socióloga: "Todavía el valor de la palabra sigue estando en el varón"

Bidaseca es fundadora de la editorial trans feminista El Mismo Mar Ediciones.

A pesar de tener una vasta produccin, la teora feminista sigue siendo mirada como subalterna dentro de la academia donde incluso para hablar de "dominacin masculina" se cita a autores varones en lugar de mujeres, afirma la sociloga e investigadora de Conicet Karina Bidaseca, referente de estudios de gnero.Bidaseca se define como feminista descolonial, antirracista y antiespecista porque asegura que "utilizar estas categoras es asumir una posicin poltica frente al mundo" y tambin dentro del feminismo, causa y cuerpo de ideas que abraz desde el final de su formacin como sociloga a partir de su trabajo con mujeres campesinas e indgenas.De sus mltiples aportes a este campo, el ms reciente fue el trabajo de investigacin que encabez sobre el " Impacto de Covid-19 en la vida de las mujeres " (ver adjunto), estudio que termin siendo un modelo para Cuba, Chile, Uruguay, Venezuela y Espaa.Investigadora de Conicet , docente de la Universidad de San Martn (UNSAM), fundadora de la editorial trans feminista, Bidaseca dialog con Tlam sobre las conclusiones de este trabajo, sobre el impacto de las tareas de cuidado en las mujeres cientficas y el lugar que ocupan los estudios de gnero dentro de las ciencias sociales.Karina Bidaseca: Con un grupo de compaeras empezamos a pensar qu estar pasando con las mujeres, encerradas, aisladas, y armamos los formularios con colegas de Brasil y lo largamos. Cuando comenzamos imaginbamos un estudio pequeo y nos sorprendi positivamente lo que pas. No tenamos al principio financiamiento as que fue puro amor y construccin de tejido feminista. A partir de que tom estado pblico por la difusin de Conicet y Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva (MINCyT) comenz a crecer y logramos un alcance increble de 2.274 encuestas contestadas por WhatsApp en un mes. El estudio tuvo un alcance internacional que tampoco preveamos porque, adems de Brasil, nos contactaron colegas de Venezuela y Espaa que terminaron utilizando casi el mismo cuestionario que ac, y tambin de Chile, Cuba y Uruguay.KB: As es. Encontramos que hubo un regreso al hogar y que hay muchsimas fragilidades en el trabajo; muchas mujeres asumieron la responsabilidad del teletrabajo lo cual es muy difcil porque tienen que organizar lo laboral sin poderlo separar de lo domstico. Vimos que no slo nos hacemos cargo de las tareas de cuidado, sino que la educacin recae principalmente en nosotras: el 92% estaban a cargo de las tareas de sus hijos, y casi la mitad mencion que el trabajo lo comparta con su pareja.KB: Cuando me estaba por recibir me sum al grupo de estudios rurales del Gino Germani donde trabajbamos con mujeres campesinas e indgenas del NOA. Hacia principio de los 90 emerge el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en lucha y la aparicin de las mujeres con los tractores en Plaza de Mayo fue muy fuerte. Trabajamos con ellas los siguientes diez aos, en su resistencia contra la expropiacin de sus tierras.Toda esta produccin me marc muchsimo porque comenc a leer sobre "otras" mujeres, que nada tenan que ver con el feminismo liberal, blanco, clasemediero y urbano para quienes las campesinas eran mujeres pasivas que no podan agenciarse ninguna transformacin ni gestin de la vida.KB: Durante la carrera se suele hablar de los "padres" de la sociologa: Durkheim, Marx y Weber son la trada fundante, no hay mujeres o, mejor dicho, no se nombran. En aquel momento (los 80), los estudios de gnero no estaban dentro del campo cientfico. Las materias de gnero se pusieron aos despus como optativa y a pesar del fuerte impacto de NiUnaMenos siguen siendo optativas y la trada fundante sigue siendo la misma. En lo personal, me acuerdo que para un trabajo final haba elegido como tema la participacin de las mujeres en la revolucin francesa y fue muy difcil aprobar esa materia porque el docente todo el tiempo me marcaba que era un tema menor.Por supuesto que hubo cambios pero todava hoy estudiar temas de gnero es considerado subalterno porque a las teoras feministas no se les da el rango que se les da a las teoras sociales. Hoy sigo escuchando a colegas que citan la teora de la dominacin masculina de Pierre Bourdieu, pero no citan a una Donna Haraway y ni que hablar de afro-feministas como Lelia Gonzlez o Angela Davis. O sea, si lo dice un varn, entonces debe ser as, porque el valor de la palabra sigue estando en el varn.Otro dato interesante es que, a pesar de que se habla mucho del tema, no hay investigaciones cientficas sobre feminicidios.KB: Esto tiene que ver en parte con el estereotipo de la capacidad de las mujeres, en el foro pblico, por ejemplo, la voz autorizada es la del varn, es algo que ya se percibe desde que sos estudiante. Tambin con modelos de liderazgo, por ejemplo yo dirijo muchos tesistas y me dicen que se me acercan porque tengo una modalidad "maternal" de dirigir cuando la maternidad es una eleccin no un destino entonces trasladar esa palabra al liderazgo de investigacin es, al menos, problemtica. Hay otro dato que no es menor que es que cuando uno comienza la carrera cientfica, en general coincide con la edad en la que, en caso de elegirlo, se es mam. Entonces uno tiene que hacer la tesis y maternar a la vez, lo cual es muy complicado porque no hay una contemplacin de esta situacin. La directora de tesis de doctorado me ha llegado a decir que destete a mi hija a los cuatro meses "porque me llevaba mucho tiempo", lo cual no hice pero fue muy fuerte porque mi decisin era amamantar y me gener dentro del grupo un conflicto.KB: No se ha superado para nada, los cuidados siguen estando a cargo nuestro. Y el mbito cientfico no escapa a esa realidad. Quizs podran empezar a preguntarle lo mismo a los varones a ver qu dicen (risas).