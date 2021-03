"Al igual que la tierra que cultivamos, las mujeres damos frutos, damos vida"

Zulma Molloja - La Plata

La horticultora Zulma Molloja, referente de la Unin de Trabajadores de la Tierra (UTT) de La Plata, asegur que "las mujeres estamos cambiando el modelo agrcola hacia un modelo agroecolgico que no envenena al pueblo, que piensa en la soberana alimentaria y en la necesidad de cuidar la tierra de nuestros hijos" y remarc que "este cambio lo lideran las mujeres que, al igual que la tierra, da frutos, da vida".Los ojos oscuros de Zulma recorrieron su plantacin de lechuga, remolacha y acelga, en su quinta de la periferia de La Plata, y record a su abuela Juana Flores que le "ense que a la tierra hay que amarla y cuidarla. Una pena que ya falleci y no logr ver este cambio, pero hubiera estado muy contenta porque ella no quera que se envenenara la tierra".Zulma naci hace 30 aos en Bolivia, donde se cri con su abuela Juana y sus cinco hermanos y all, cont a Tlam, eran "productores de maiz, quinoa, durazno en Cotagaita pero todo era muy difcil. Se desbordaba el ro y se llevaba la cosecha, no haba caminos y tenas que trasladar en burro tu produccin y llevarla a cambiar por ropa, fideos y arroz porque no haba plata en mano"."Llegamos con mis abuelos y mis paps, comenzamos a trabajar para patrones, pero era una explotacin, casi no nos dejaban dormir y haba que utilizar fuertes qumicos", asegur.Luego de un tiempo decidieron irse "y alquilar la tierra para producir, y ahi nos empezamos a vincular con la UTT que daba capacitaciones a los productores y difundan la agroecologa", dijo la mujer y consider que las mujeres productoras "estamos cambiando hacia la agroecologa, no estamos envenenando, pensamos en la soberana alimentaria y en cuidar la tierra de nuestros hijos"., precis.Y, revel que "las productoras iban a trabajar con sus hijos chiquitos, porque no tenan con quienes dejarlos; y a veces uno se escapaba, cruzaba la ruta y lo atropellaba un camin....o quedaban solitos y tenan accidentes. Y muchas iban a trabajar y encerraban a sus hijos en jaulitas que ataban a su cintura. Pero un da nos organizamos y levantamos un jardn comunitario en la localidad de Olmos, donde van los hijos de las compaeras, desde los 10 meses a los 5 aos mientras trabajan y donde tienen comedor con comidas saludables, mucha verdura, nada de comida chatarra".Las mejoras a la condicin de la mujer campesina no terminaron alli y tambin se ocup de las compaeras en situacin de violencia de gnero porque, remarc, "en el sector rural hay mucho machismo y el Estado no est presente para ayudar a las mujeres vctimas".Ante ello, explic que desde la UTT impuls talleres de Promotoras de Gnero y "eso ayud a muchas compaeras a ver que lo que padecan era violencia, las ayud a romper el silencio"."Este 8M nos encuentra an con mucho machismo en el campo, falta erradicar eso, pero estamos dando esa batalla por nuestros cuerpos; y tambin por la tierra, porque los y las productoras que quieren dedicarse a la agroecologa a veces no puede hacerlo porque no es dueo, porque alquila la tierra", aadi.La mujer que lleg hace 19 de Bolivia apunt: "Necesitamos ser dueos y dueas de nuestra tierra para producir sin envenenar la tierra, crditos blandos que nos permita comprar las tierras y cambiar hacia una produccin y alimentacin saludable"."Mi conciencia est tranquila, trabajo la tierra sin agroqumicos, sembramos vida y eso da salud al pueblo al que hemos alimentado sin parar un da durante esta pandemia", acot.