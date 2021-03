Kicillof: "Ayer fue el día que más vacunamos" contra el coronavirus

El jueves 39 mil personas fueron vacunadas en la provincia de Buenos Aires.

"No hay lugar para la crtica fcil. La Ciudad es una sola. Yo tengo 135 municipios y no suelo quejarme"” Axel Kicillof

El gobernador bonaerense,, afirm quefue el da en que ms dosis de la vacuna contra el coronavirus se aplicaron en la provincia de Buenos Aires, con"Ayer fue el da que ms vacunamos: 39 mil vacunas en un slo da", celebr el mandatario en declaraciones a Radio 10 y destac que tiene "la responsabilidad de vacunar casi a media Argentina en un gran territorio"."A medida que lleguen las vacunas, vamos a ir vacunando", reiter.En ese marco, critic a aquellos sectores que durante la pandemia "hicieron campaa anticuidados, marcharon contra los protocolos y contra la cuarentena, hicieron campaa antivacunas y ahora dicen que hay pocas vacunas".De hecho, record que, "cuando largaron la campaa antivacunas, planteando que era veneno", su administracin lanz "una campaa para vacunar a referentes de manera pblica para que la gente viera que la vacuna no era veneno"."No tienen autoridad moral (para criticar) los que dejaron pudrir 4 millones de vacunas", plante el gobernador en referencia al hallazgo, en agosto de 2020, de alrededor de 4 millones de dosis de vacunas vencidas en un frigorfico de la Ciudad de Buenos Aires.El mandatario provincial rechaz las crticas formuladas por el ministro de Salud porteo, Fernn Quirs, sobre la forma de reparto de vacunas y dijo que ayer el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el viceministro de Salud, Nicols Kreplak, "mostraron cuntas vacunas llegaron a cada jurisdiccin por habitante"."Podemos discutir criterios; pero la chicana no", sostuvo Kicillof, quien pidi "trabajar sin excusas"."Nosotros venimos trabajando muy bien. No hay lugar para la crtica fcil, entonces aparecen pataleos, pero no es por ah. La Ciudad es una sola. Yo tengo 135 municipios y no suelo quejarme", finaliz.