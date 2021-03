Cientos de personas pasaron la noche en carpas por un nuevo sismo en Grecia

En las aldeas ubicadas a unos 250 kilmetros al norte de Atenas, se levantaron "nuevas tiendas de campaa".

Un nuevo sismo en la regin griega de Larisa oblig a cientos de personas de pueblos de la zona central de ese pas a pasar la noche del jueves al viernes, en carpas o en sus coches, aunque no se registraron vctimas.El sismo de, un da despus del terremoto de 6,3 que dej 11 heridos, daos en ms de 300 casas vetustas, hospitales, escuelas e iglesias."Afortunadamente no hemos tenido vctimas aqu", asegur Chryssoula Katsiouli, empleada en la alcalda de Elasona, un municipio cerca de los pueblos de Damasi, Mesochori, Amouri, Domeniko y Tirnavos afectados por los sismos.El nuevo sismo, donde se estn levantando "nuevas tiendas de campaa" para asistir a los habitantes, dijo Katsiouli."Todos hemos tenido mucho miedo, la gente sali de nuevo a la calle el jueves en la noche y muchas personas pasaron las noches en sus vehculos", manifest la empleada.En tanto, el prefecto de Tesalia, Konstantinos Agorastos, declar este viernes en la televisin pblica Ert que, pero que "el estado de los edificios daados el mircoles se agrav".Los, dijo Agorastos, antes de participar en una reunin en Larisa con funcionarios de proteccin civil y alcaldes de la regin, consign la agencia de noticias AFP.Como consecuencia de este nuevo sismo, cayeron rocas en Kalabaka, cerca de Meteoros, un sitio geolgico declarado patrimonio de la humanidad de la Unesco, que abarca una veintena de monasterios ortodoxos, a 90 kilmetros al noroeste del epicentro, inform un un funcionario de la oficina de prensa de los bomberos.La, precis a los medios de comunicacin el sismlogo griego Efthymis Lekkas, quien estim que no se trata de una rplica sino de un nuevo sismo.Variasque sacudieron la regin.