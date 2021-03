Trabajadoras de medios: "se avanzó" en una comunicación "más humana" pero falta inclusión

Trabajadoras de medios aseguran falta inclusin en ese sector

Trabajadoras de los medios coincidieron en que “se avanz mucho” hacia una “comunicacin ms humana y equitativa”, aunque falta todava diversidad social en las redacciones para poder tener una mirada ms inclusiva de la realidadLas trabajadoras se reunieron en forma virtual en una actividad denominada "organizada por el Ministerio de las Mujeres“Para poder escribir o poder reportar tenemos que mirar nuestro lugar de trabajo y preguntarnos: Est la diversidad social en el lugar de trabajo o estamos hablando por las compaeras indgenas, las mujeres trans, por las compaeras adultas mayores, porque ellas no estn en la redaccin”, afirmen el encuentro llamado "Nosotras Movemos el Mundo." Agreg quey cit como ejemplo que el diario Folha de Sao Paulo “decidi tener una editora de diversidades porque hizo un relevamiento y parte del pblico como migrantes o mujeres negras no se vean representadas”.Sobre el tratamiento de la noticia explic que “cuando hablamos de temas de abuso sexual en la niez, trata de mujeres con fines de explotacin sexual, muchas veces en los medios piden que estn las dos voces y es una gran pelea que damos; le creemos a la vctima y esa ha sido una larga lucha".Por su parte,seal que “Para llegar a la equidad en los medios “desde el colectivo de Periodistas Argentinas se impuls un proyecto en 2020 en el Senado y se le dio media sancin que apunta a garantizar la equidad en la representacin desde los gneros a partir de la diversidad sexual”, destac Carbajal.destac que "decir que hay una ley de paridad para medios con media sancin era impensable en otro momento”.En cuanto a la realidad de los lugares de trabajo indic que realizcon compaeras entrerrianas sobreque luego replic en 2019 y que los resultados “fueron casi los mismos”.Dijo quePese a ello, Miguez destac que “ya no se cuenta con la licencia social de decir cualquier cosa” y dijo que "a pesar de todo se ha avanzado muchsimo con todo lo que tiene que ver con tener una comunicacin inclusiva, ms humana y ms equitativa”.primer medio audiovisual con paridad de gnero, describi que esa situacin “se nota en el da a da”“En IP hay 103 mujeres, 1 no binaria, 1 trans y 109 varones. Por reas: directores varn, la subdirectora es mujer y las tres coordinadoras de reas son mujeres”, describi“En produccin hay 24 mujeres y 20 varones con el detalle de los y las productores ejecutivos estn en paridad, un rol de toma de decisiones”, dijo aunque a pesar de esos esfuerzos hay roles que estn muy masculinizados en la industria audiovisual como por ejemplo el rol del manejo de cmaras”.Destac que el contexto de trabajo en IP no permite que haya comentarios sexistas y hay ms contemplacin y hay respeto por el proyecto de vida de las y los trabajadores, “como cambiar el horario para estar ms con sus hijos”.seal que lejos de ponerla “contenta me pone bastante preocupada” que sea sealada como la primera comunicadora trans.“Fue en la pandemia cuando me lleg una propuesta para formar parte de la radio pblica. Que nos propongan a nosotros sin tener que haber tenido que golpear puertas me pareci muy fuerte”, sostuvo.Remarc quede esa provincia record que “en 2018 nos juntamos para organizar el paro de mujeres”.“Hicimos una encuestas: 104 periodistas de todo el Chaco contestaron la encuesta para hablar de violencia y las condiciones en las que trabajamos.