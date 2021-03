Mujeres en redes: de un taller de contención en Fuerte Apache a enseñar matemática a millones

Diseo sustentable, de Fuerte Apache al mundo.

De Fuerte Apache al mundo

Proyecto Seis Ms Tres tiene su vidriera en las redes.

El proyecto textil naci en un taller de contencin social del barrio.

Matemtica a millones

Cmo escribir fracciones en la calculadora

Recorramos Buenos Aires con perspectiva de gnero

Femi Tour, un recorrido histrico-educativo de dos horas con perspectiva de gnero.

Las historias de las mujeres que hacen historia en la tecnologa

Mujeres en Steam

Explicar cosas complejas de una forma sencilla

El eclipse, una de las ventanas para los conetnidos de Carolina.

Carolina Culiche, astronoma para todos.

Algunas cifras

En la marea de las cuatro mil millones de personas activas en redes sociales en el mundo, nacieron cinco proyectos de argentinas para dar respuesta a estas preguntas: cmo explicar cosas complejas de una forma sencilla?, Por qu en los tours en Buenos Aires las historias se cuentan desde el protagonismo de los varones, sin nfasis en el rol de las mujeres?, Dnde estn las informticas?, Cmo aprovechar las plataformas para crear una iniciativa sustentable en la que participen jefas de familia de Fuerte Apache que necesiten un oficio?Aqu, sus historias.La vidriera del Proyecto Seis Ms Tres es Instagram, pero su corazn est en el Barrio Ejrcito de los Andes, conocido como Fuerte Apache, donde de la necesidad de crear trabajo naci un proyecto sustentable.En el Taller de Contencin Social del barrio, y con asistencia de la Municipalidad de Tres de Febrero que les provey las mquinas de coser y remachar, un grupo de mujeres confecciona bolsas reutilizables estampadas de colores con frases que puede elegir el pblico y manijas de cuero reciclado, que luego venden por pedido a travs de redes sociales.“Somos cuatro personas encargadas de la organizacin y seis en los dos talleres, y el proyecto surgi por la necesidad de crear trabajo, modificando la situacin tanto del sustento del planeta como de las mujeres”, cont a Tlam Luz Muro, una de las fundadoras de la iniciativa junto a su amiga Paula Galay, con quien se propusieron ayudar a quienes lo necesiten.Ms de 30.000 personas siguen el proyecto en Instagram, donde en complemento con WhatsApp cualquiera puede encargar una bolsa con la estampa que quiera, pero con un “don que se precia: el de la paciencia”, remarc Luz, ante la demanda de pedidos.Ese aporte no solo contribuye a la sustentabilidad del planeta, para dejar de utilizar bolsas plsticas, sino tambin a la situacin de esas trabajadoras que en muchos casos llevan el nico ingreso a su hogar. “Es increble como creci el proyecto y queremos seguir hasta exportar”, destac Luz.Con un celular al que se le llenaba rpido la memoria empez Micaela Beloqui, una profesora de Mar del Plata que se convirti en Edutuber (youtubers que comparten conocimientos) con sus lecciones de matemtica que alcanzaron en total 15 millones de visualizaciones.“Ser docente es fascinante, cada da que ingreso al aula me encuentro con miles de situaciones de vida en las cuales debo estar lista para afrontar, empatizar y acomodar los contenidos a lo que se presenta”, expres a Tlam la creadora del canal “Matemtica con Mica” , que suma en YouTube 46.000 suscriptores.Esta educadora comenz a usar las redes en 2012 para “no dejar a los chicos de su barrio” sin clases particulares de matemticas.“Sin saber a lo que me enfrentaba, comenc a pasito de hormiga a responder algunas preguntas de mis chicos con videos cortitos, ya que la memoria del celular no me permita subir temas completos”, cont hasta que tuvo una computadora.Con el tiempo fue creciendo hasta crear videos con lecciones y poder editarlos en YouTube: “An sigo aprendiendo como toda docente, me replanteo todo cada vez que subo un video, desde el contenido hasta el tono de voz. Evaluarme en cada uno me ha dado la posibilidad de aprender de mis errores igual que como aprendemos en matemtica”.Uno de los videos ms vistos de Micaela - que combina sus roles de mam, maestra de seminario, esposa y editora- es “Cmo escribir fracciones en la calculadora”y son por este tipo de lecciones que recibe varias consultas al punto de que a finales de 2020 sac otro canal para dar clases de Fsica.“He visto entre los comentarios que lo ven las familias para ayudar a su memoria y ensear a sus peques y eso me parece genial, el canal es apto para todo pblico”, destac.Las fundadoras de este proyecto son Luca Rivero, Leticia Garziglia y Noelia Depaoli, tres periodistas feministas con conocimiento en turismo que guan un recorrido presencial o virtual por la ciudad de Buenos Aires con perspectiva de gnero.“Nos pasaba que cuando tenamos contacto con personas que venan de visita a la ciudad o a nuestro pas nos preguntaban mucho sobre los movimientos feministas en Argentina, la visibilidad que estaba ganando el movimiento Ni Una Menos y la lucha por la ley del aborto voluntario”; cont Luca a Tlam.Y se dieron cuenta de que en los tours tradicionales las historias que se contaban siempre eran con protagonistas varones y no se pona nfasis en el rol de las mujeres.Por eso crearon Femi Tour, un recorrido histrico-educativo de dos horas -con los protocolos y las medidas de distanciamiento correspondientes- en el que recuperan esos rincones que cuentan la historia argentina y latinoamericana, poniendo el ojo en el papel de las mujeres.“A travs de parques, calles y monumentos, invitamos a viajar hacia finales del siglo XIX y antes con las primeras feministas y luchadoras por la libertad. Luego, con juegos, trivia y ancdotas, invitamos a explorar la historia del movimiento de mujeres hasta el da de hoy”, describi Leticia los recorridos donde se hacen preguntas como: “Cmo estamos representadas las mujeres en el espacio pblico? Y las personas trans?”.Tanto en Facebook como en Instagram visibilizan algunos de esos paseos, que por esa va las personas interesadas en hacerlos pueden solicitar: “Nos pas tambin en los tours virtuales y algunos presenciales en el que participan madres e hijas o grupos de amigas de distintas generaciones que se emocionan mucho cuando compartimos ciertas historias o ellas comparten las propias”, cont Noelia.Primero fue un blog en Medium , despus se sum un canal de YouTube y ahora un podcast, los tres son los vehculos de “Mujeres en Steam” (del acrnimo en ingls Science-Ciencia, Technology-Tecnologa, Engineering-Ingeniera, Arts-Arte y Maths-Matemtica), un ciclo que visibiliza a las mujeres y su historia en esas reas.“Al principio fue para dar a conocer a las pioneras de la dcada dorada de la computacin en nuestro pas en los 60’, pero tambin me fui encontrando con agujeros de la historia con respecto a nosotras, y ni hablar la subrepresentacin con relacin al colectivo LGBTIQ+”, describi a Tlam Mariana Silvestro, licenciada en Informtica y creadora del proyecto.Lo que busca con l, cont, es “romper la tendencia de ocultar estas grandes historias: se acuerdan del ‘detrs de todo hombre hay una gran mujer?’ Yo lo definira con ‘hay una feminidad haciendo una labor invisible’”.Por eso Mariana, que cursa un posgrado en Epistemologa y lo combina por su pasin con la escritura, busca con Mujeres en Steam “no solo entrevistas a personas que llegaron muy lejos, sino tambin de compartir de las que recin empiezan” y, agreg, “no solo desde una visin academicista, sino tambin contando historias de cambio de carrera, de sacrificio, de exilio” .La difusin tambin est a cargo de la comunidad @lasdesistemas en Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y Medium, y MarianaSilvestro en Youtube y /MujeresEnSTEAM en Medium, con ilustraciones de Mailn Garca (@mimi.ocean_ )Como una “apasionada de la exploracin espacial y la astronoma”, Carolina Culiche apunta a “encontrar, crear y contar historias con el objetivo de explicar cosas complejas de una manera sencilla, pero precisa, para que ms personas puedan involucrarse y entender temas clave”.Si bien su camino ya lo exploraba con una Especializacin en Comunicacin Pblica de la Ciencia y la Tecnologa (UBA), con la pandemia algo se movi: “Muchas personas ‘revivieron’ sus telescopios, aprovechaban el tiempo para mirar las estrellas o estaban en casa para ver los lanzamientos y las misiones de NASA, entonces empec a recibir muchas preguntas sobre estos temas”, cont a Tlam.As se anim a crear su propio contenido de ciencia y astronoma en espaol -ya que hay mucha documentacin en ingls-, que combina con su rol de Lder de Comunicacin de Inteligencia Artificial y Research en IBM Latinoamrica y de manejar la comunicacin para la Asociacin Argentina de Astronoma.El eclipse de 2020 fue la “ventana de lanzamiento” para generar un podcast y programas especiales en vivo con Canal 10 de Ro Negro y el Centro Cultural de la Ciencia, adems de colaboraciones con Twitter Latam y el programa de NASA en espaol.“No soy astrnoma o ingeniera espacial, as que leo y estudio mucho para explicar los temas,pero tambin tuve la suerte de encontrar personas muy generosas con su tiempo, as que recurro a las y los astrnomos de la Asociacin Argentina de Astronoma, en especial a Leonardo Pellizza, Susana Pedrosa, Csar Bertucci, Rodrigo Daz, Georgina Coldwell y Facundo Albacete Colombo”.Su trabajo se puede ver en sus redes @carocueliche en Twitter e Instagram, mientras prepara con una una colega y amiga, Macarena Garcia, una sala de mujeres en tecnologa, ciencia, aviacin y espacio en la red social de audio del momento: Clubhouse.En el mundo hay ms de cuatro mil millones de personas activas en redes sociales, lo que representa el 53.6% del total de la poblacin, segn el ltimo informe Digital Trends. De enero de 2020 al de 2021 se sumaron 490 millones de usuarios activos de redes, lo que representa un incremento del 13.2%.En Argentina, el tiempo de uso promedio diario de Internet es de 9 horas 39 minutos, muy por encima de Japn (4:25) y China (5:22)Los sitios web ms visitados en el mundo son Google, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram y Wikipedia, de acuerdo con el ranking de SimilarWeb.A nivel global, YouTube cuenta con 2 mil millones de usuarios mensuales registrados, mientras que en Argentina esa plataforma alcanz al al 94% de los adultos conectados en Argentina durante agosto de 2020 (Comscore VideoMetrix, Argentina, Agosto 2020).Durante el ltimo ao, hubo un aumento del 180% en las horas de contenido subido a la plataforma y el nmero de canales con ms de 1 milln de suscriptores en Argentina lleg a 170.