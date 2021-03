Las personas que tuvieron coronavirus podrían recibir una sola dosis de la Sputnik V

El hallazgo avalara revisar el esquema de vacunacin para aquellas personas con antecedentes confirmados de infeccin por el coronavirus SARS-CoV-2.

"Lo que vimos es que cuando una persona se infecta, por ms que tenga anticuerpos bajos, al recibir la primera dosis de la vacuna funciona como un boost (impulso) que activa al sistema inmune y gatilla la produccin de anticuerpos"” Andrea Gamarnik

ASI es, hay evidencias que sugieren que UNA sola dosis de vacuna en personas con infeccin previa funciona MUY bien. Estamos haciendo estudios con Min Sal de Provincia de Bs As y @ciencia_ar para tener datos slidos con Sputnik. Esperamos tenerlos en breve. Gracias @rquiroga777 https://t.co/4kwxtZpN9E Andrea Gamarnik (@GamarnikLab) February 27, 2021

El estudio

El promedio de cantidad de anticuerpos en personas previamente infectadas que recibieron una sola dosis de la vacuna es ocho veces superior a la de aquellos voluntarios sin infeccin previa”

Gamarnik indic a Tlam que sta es la primera vez que se realiza la prueba con la Sputnik V.

Sube la confianza de los argentinos en las vacunas contra el coronavirus La predisposición de la población a aplicarse la vacuna contra el coronavirus aumentó en la última medición correspondiente al mes de febrero y se redujo la cifra de entrevistados que cree que es "poco o nada probable" que se vacune, según varias consultoras de opinión pública.



Asimismo, siete de cada diez encuestados evalúan positivamente la gestión realizada por el gobierno nacional para contar cuanto antes con la vacuna contra el coronavirus.



La muestra de confianza se desprende del dato que indica que la proporción de la población dispuesta a vacunarse trepó de 53% en noviembre a 70% en febrero, según diversos estudios de opinión pública.



La última medición de la consultora Aresco muestra que en febrero el 71,1% de los entrevistados se vacunaría sin dudar, con un salto de casi 15 puntos porcentuales con respecto a enero (56,4%).



En cambio, solo 22,3% considera que es "poco o nada probable" su aplicación, representando una caída similar (37,4% en enero).



En la publicación de la consultora Zuban, Córdoba y Asociados, el porcentaje de personas que se darían la vacuna se incrementó del 49,9% en enero al 69,2% en febrero, y al mismo tiempo el de quienes no se la aplicarían cayó de 27,6% al 16,4%.



A su vez, una encuesta de Ricardo Rouvier & Asociados sobre el nivel de confianza en las vacunas para controlar la pandemia tuvo un crecimiento de 6,4 puntos porcentuales en febrero, al alcanzar el 52,2% desde el 45,8% registrado en enero, mientras que la cifra de personas que no confían en ninguna de las vacunas cayó de 23,7% a 18,8% en el mismo lapso.



Según estudios de opinión pública, la vacuna Sputnik V, producida por el laboratorio Gamaleya, tiene la misma aceptación que las otras, y su aprobación creció por lo menos 20 puntos porcentuales entre enero y febrero.

Un estudio realizado por investigadores del Conicet y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires con trabajadores de la salud que fueron inmunizados con la vacuna Sputnik V determin que el 100% de los voluntarios desarroll anticuerpos especficos contra el coronavirus tras recibir el esquema completo de dos dosis, y sugiri que quienes tuvieron previamente Covid-19 podran recibir slo la primera.al recibir una dosis de la vacuna Sputnik V, produciendo niveles de anticuerpos similares e incluso superiores a los producidos por personas no infectadas que recibieron dos dosis de la vacuna”, afirm la investigadora del Conicet Andrea Gamarnik en un comunicado del Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin (Mincyt).En dilogo con Tlam, Gamarnik, jefa del Laboratorio de Virologa Molecular de la Fundacin Instituto Leloir (FIL) y una de las responsables del estudio, explic: "Lo que vimos es que cuando una persona se infecta, por ms que tenga anticuerpos bajos, al recibiry gatilla la produccin de anticuerpos de una manera muy robusta"."Al haber estado en contacto con todo el virus el repertorio de anticuerpos es ms amplio, pero luego al recibir la primera dosis de vacuna se da un boost sobre anticuerpos contra la protena spike", agreg.En la misma lnea, otro de los cientficos que particip del estudio, Jorge Geffner, investigador del Conicet en el Instituto de Investigaciones Biomdicas en Retrovirus y SIDA (Inbris), indic que "estos resultados sugieren que la infeccin previa genera memoria inmunolgica que se evidencia con la primera dosis de Sputnik V produciendo niveles aumentados de anticuerpos en comparacin con individuos no infectados previamente”.El comunicado del Mincyt seal quesin comprometer la eficacia de la inmunizacin".En la primera etapa del estudio se analiz la respuesta inmune de 142 trabajadores de la salud que se ofrecieron como voluntarios (de 18 a 59 aos) de siete centros pblicos de la provincia de Buenos Aires, de los cuales 22 haban estado previamente infectados con el nuevo coronavirus.En el protocolo empleado,y a los 21 das de haberse inoculado la segunda dosis.Las muestras recolectadas en la provincia de Buenos Aires fueron transportadas y analizadas en el Laboratorio de Serologa de la Fundacin Instituto Leloir (FIL), coordinado por Andrs Rossi y Anabel lvarez Juli.Para ello se utiliz el test COVIDAR IgG desarrollado en este instituto, as como pruebas adicionales para medir la capacidad neutralizante de los anticuerpos realizadas en la FIL y en el Inbris.En este proyectopara la cuantificacin de anticuerpos del tipo IgG contra la protena Spike del virus, como as tambin la cuantificacin de anticuerpos neutralizantes de la infeccin, para lo cual se evalu la capacidad que tena el suero de impedir que el SARS-CoV-2 infecte a una clula.El estudio mostr que el esquema completo de la vacuna Sputnik V indujo una respuesta humoral (de anticuerpos) contra la protena Spike del nuevo coronavirus en el cien por ciento de voluntarios a los 21 despus de la segunda dosis.Pero tambin revel queque recibieron el esquema de vacunacin de dos dosis."Tras la aplicacin de la primera dosis de Sputnik V, la respuesta inmune contra SARS-CoV-2 en el grupo con previa infeccin lleg a un valor de 12.800 (lo que mide cuantas veces se puede diluir el anticuerpo y an detectar su actividad), y el otro grupo (sin previa infeccin) mostr un valor medio de 200", informaron los investigadores.Y aadieron quesignificativas tras comparar el nivel de anticuerpos despus de una y dos dosis de vacuna".En relacin a la capacidad de los sueros de los voluntarios vacunados para neutralizar la infeccin viral, los anticuerpos neutralizantes en el grupo con previa infeccin tambin fueron superiores con una nica dosis a la del grupo sin infeccin despus de recibir la segunda dosis.Si bien recientes trabajos con las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna haban mostrado que la generacin de anticuerpos luego de una dosis en personas con exposicin previa al virus es de tal magnitud que sera posible no aplicar una segunda dosis,"En todos los casos, la duracin de los anticuerpos es algo que an estamos estudiando. Este es un proyecto a largo plazo y la idea es seguir midiendo el suero de los voluntarios vacunados por un ao", concluy Gamarnik con Tlam.Adems del Ministerio de Salud bonaerense, la FIL y el Inbris, del estudio particip Instituto de Estudios Inmunolgicos y Fisiopatolgicos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que depende del Conicet, y recibi el apoyo del Mincyt.