Efemérides del 4 de marzo

1811 - MARIANO MORENO. En alta mar, frente a las costas de Brasil y a bordo de la fragata inglesa Fame, muere el doctor en leyes, poltico y periodista rioplatense Mariano Moreno, uno de los idelogos e impulsores de la Revolucin de Mayo de 1810, en la que fue elegido secretario de la Primera Junta de gobierno autnomo de Espaa.1999 - RACING CLUB. El juez civil y comercial platense Enrique Gorostiegui anuncia la quiebra y liquidacin de Racing Club de Avellaneda. "Racing Club Asociacin Civil ha dejado de existir", anunci la sndico Liliana Ripoll, pero en pocas horas una multitud de hinchas de “la academia” se reuni ante la sede del club y logr impedir la desaparicin de uno de las entidades ms antiguas del ftbol argentino.1918 - GRIPE ESPAOLA. En la base militar de Fort Riley (Kansas, EEUU) se detectan los primeros casos de una cepa de influenza que desatara una pandemia en la que murieron ms de 40 millones de personas entre 1918 y 1920. El hecho de que Espaa fue el primer pas que se hizo eco de la pandemia provoc que se la conociera como Gripe Espaola. Espaa fue uno de los pases ms afectados, con 8 millones de infectados y 300.000 muertos.1974 - ARIEL ORTEGA. Nace en la ciudad jujea de Ledesma el ex futbolista Ariel Ortega, uno de los delanteros ms hbiles del ftbol argentino, quien brill en River Plate y la Seleccin Argentina. Con el equipo “millonario” gan seis campeonatos locales y la Copa Libertadores de Amrica de 1996. Marc 147 goles en 699 partidos disputados a lo largo de una carrera en la que adems jug en Newell 's Old Boys, el Valencia espaol, el Sampdoria y el Parma italianos y el Fenerbahce turco, entre otros equipos.1952 - ERNEST HEMINGWAY. En su casa de la localidad de Cabo Blanco (Varadero, Cuba), el periodista y escritor estadounidense Ernest Hemingwy termina de escribir la novela El viejo y el mar, una de sus obras ms famosas, por la que ganar el Premio Pulitzer de 1953, cuando tambin recibi el Nobel de Literatura.1965 - HERNAN CATTNEO. Nace en Buenos Aires el DJ y productor musical Hernn Cattneo, declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Lleva editados seis lbumes. En 2018 gan el premio al mejor DJ del gnero Progressive House, otorgado por DJ Awards de Ibiza (Espaa).2018 - SERGUI SKRIPAL. El ex espa ruso Sergui Skripal, quien haba trabajado para el servicio secreto MI6 britnico, es envenenado con gas nervioso en la ciudad inglesa de Salisbury. Tambin fue envenenada su hija Yulia, quien haba viajado desde Mosc para visitarlo. El hecho desat un conflicto diplomtico entre Rusia y el Reino Unido, que lo investig como un intento de asesinato. Sergui y Yulia Skripal fueron llevados en estado crtico al Hospital de Salisbury, que les dio el alta mdica en mayo de 2018.1678 - ANTONIO VIVALDI. Nace en la ciudad italiana de Venecia el compositor, violinista y sacerdote catlico Antonio Vivaldi, uno de los ms grandes compositores barrocos, autor de los clebres conciertos para violn y orquesta reunidos en "Las cuatro estaciones".1972 - JORGE ROJAS. Nace en la localidad neuquina de Cutral C el cantante, compositor y productor musical Jorge Rojas, quien gan popularidad con el grupo de folclore Los Nocheros, del que se alej en 2005 para iniciar su carrera como solista.2021 - DIA DEL HERMANO/A. Se celebra el Da Nacional del Hermano con el fin de consagrar una jornada al concepto de hermandad solidaria, ms all de la relacin de sangre y en el ver al prjimo a un par al que se lo puede ayudar.