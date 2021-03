Mueren más personas por sobrepeso que por desnutrición, dicen los especialistas

Un estudio de la Sociedad Argentina de Nutricin reflej que 6 de cada 10 argentinos subieron de peso durante el aislamiento social.

Con un incremento del 73,3 % de personas con obesidad en un perodo de 13 aos, la Argentina contina enfrentando este trastorno que representa uno de los factores de riesgo ante la posibilidad de contagio del coronavirus, mientras especialistas piden "un programa transversal y multisectorial para frenar esta otra pandemia"."Como la obesidad es una enfermedad inflamatoria, todas las clulas del sistema de defensa estn atacando equivocadamente a la grasa en exceso que tiene una persona con obesidad como si fuera un virus, lo que provoca que no queden 'soldados para pelear la guerra' contra el SARS Cov-2, que es el virus que provoca la epidemia del Covid-19", seal a TlamEn el, la especialista, quien pertenece a la Sociedad Argentina de Nutricin (SAN) y fue fundadora del Equipo de Trastornos Alimentarios del Hospital Municipal Durand, asegur que hoy "hay un choque de pandemias"."Ya venamos con unos datos impresionantes sobre obesidad, con 7 de cada 10 adultos y 4 de cada 10 chicos con este trastorno y apareci la otra pandemia Covid, que engord ms a la gente", agreg.Datos de un estudio de la SAN revelaron quey aquellos que tenan sobrepeso antes de la pandemia de Covid-19 tuvieron un 42% ms de chances de engordar que el resto de las personas.y desde ese entonces, seal Katz, "la Argentina no hizo nada"."Es necesario urgentemente un programa de lucha contra la obesidad, y esto no es un etiquetado frontal, que est buensimo, sino que implica un programa sostenido en el tiempo, transversal y multisectorial", afirm la especialista, titular del Centro Katz, abocado al tratamiento de las patologas asociadas con la nutricin.Y aclar: "Esto quiere decir, tomar acciones en la comunidad, en el trabajo, oficinas pblicas, escuelas, en medios de comunicacin masiva, todos trabajando juntos con el objetivo de por lo menos estabilizar los valores actuales, tal como indica la OMS".En Argentina, segn datos publicados en la ltima Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2019), hay una prevalencia de obesidad del 25,3%, con un incremento del 74% respecto del 2005.En tanto, especialistas de la Universidad Austral, aseguraron en un comunicado oficial que "la obesidad aument drsticamente durante los ltimos 30 aos y es, actualmente, una prioridad de salud pblica mundial".y la comunidad cientfica est trabajando mucho en ponerle la entidad que tiene, porque hay mucha estigmatizacin y se cree que este trastorno es una cuestin de voluntad", seal a Tlamy profesora de la licenciatura en Nutricin de la Facultad de Ciencias Biomdicas de la Universidad Austral.Para Oliva, tales argumentos resultan "una visin muy reduccionista de la obesidad", porque hay "multifactores que hacen que una persona desarrolle la enfermedad", tales como los componentes biolgicos, genticos y comportamientos y sociales y ambientales.En cuanto a la relacin entre el Covid y la obesidad, la especialista remarc que "no todas las personas tienen obesidad metablica".Al respecto, Oliva explic que ese tipo de sobrepeso es el tipo visceral: "Un exceso de grasa que genera un montn de sustancias, hormonas y citoquinas que originan inflamacin de bajo grado".Ese tipo de trastorno, explic"Quienes tienen este tipo de sobrepeso tienen un sistema inmunolgico deficiente y desencadenan respuestas exageradas contra el SARS Cov2 y hacen una respuesta exagerada que se da en los pacientes con Covid graves", detall.En tanto,, invit a "tener una mirada compasiva y activa para dar respuesta a esta realidad preocupante y creciente"."En el mundo mueren muchas ms personas por obesidad y sobrepeso que por desnutricin y dficit ponderal", advirti Busnelli a Tlam.Asimismo, se estima pueden atribuirse al exceso de peso gran parte de la carga de enfermedad como el caso de la diabetes (44%) y las cardiopatas isqumicas (23%), y entre el 7% y el 41% de la carga de ciertos tipos de cnceres, subray Busnelli en conversacin con Tlam, y consider como muy importante tomar conciencia de esta "enfermedad que esconde una realidad compleja y desconocida acerca de lo que significa vivir bajo las limitaciones de esta patologa".Por otro lado, dijo Busnelli, en el otro extremo existen tendencias que promueven lo contrario, que "las mujeres tienen que aceptarse como son, y que una mujer obesa puede ser una mujer sana".En esta direccin, la titular del Centro de Endocrinologa y Nutricin concluy que, la bsqueda de creacin de hbitos saludables que vayan ms all de una dieta restrictiva, del fomento de la actividad fsica, del manejo emocional y lograr considerar a la obesidad como enfermedad, siempre, en todos los pases y para todas las personas afectadas".