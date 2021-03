Intentaban cruzar la frontera en un gomón y se pinchó: intensa búsqueda de desaparecidos

El cauce del ro Bermejo se encuentra particularmente crecido por las intensas lluvias registradas en la zona.

Varias personas, entre ellas nios, que intentaban cruzar la frontera entre Salta y Bolivia, a travs del caudaloso ro Bermejo, a la altura de la localidad saltea de Aguas Blancas, son intensamente buscadas debido a que el gomn en el que viajaban sufri una pinchadura y fue arrastrado por la corriente.Fuentes policiales informaron a Tlam que personal de Bomberos y de la fuerza de seguridad trabajan en el lugar, donde Gendarmera Nacional logr rescatar a un hombre que vena en la barcaza que sufri la avera, en la que viajaban alrededor de unas 20 personas desde la localidad boliviana de Bermejo hacia Aguas Blancas, en Salta.El cauce del ro Bermejo se encuentra particularmente crecido por las intensas lluvias registradas en la zona, lo que provoc que la fuerte correntada dificultara el trabajo de quienes estaban a cargo de la precaria embarcacin.Al atravesar una palizada, el gomn sufri una rotura, lo que motiv que muchos de los ocupantes de la barcaza se lanzaran al ro para salvar sus vidas, pero varias personas, que se estima que podran ser seis aunque hasta el momento no hay datos oficiales al respecto, continuaron a bordo, ro abajo.Los voceros explicaron que esto motiv una intensa bsqueda, de la que participa personal policial y de Gendarmera Nacional, incluso de manera area, pero la falta de seal de telfonos mviles en la zona hace prcticamente imposible saber los ltimos avances.Adems, revelaron que, segn el relato de algunas de las personas que lograron ponerse a salvo de esa situacin luego de tirarse de la embarcacin y llegar a la orilla, en el gomn quedaron mujeres y nios que an no fueron encontrados.Una mujer que logr salir de las aguas del ro habl con medios en la zona y asegur que “hay dos bebs” desaparecidos, y que por lo menos son tres las personas mayores que son intensamente buscadas.“No s cuantos salieron ni cuntos viajbamos, dicen 17 o 18. El gomn era de seis gomas, ramos muchos. La gente comenz a ponerse nerviosa, a llorar y gritar” por el efecto de la corriente y el oleaje, hasta que “empezaron a saltar”, asegur.