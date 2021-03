Convocan a recorrer Costa Salguero para pedir que se cree un parque público "100% verde"

En la audiencia pblica participaron ms de 2.000 oradores, de los cuales ms del 97% rechaz la privatizacin.

Quin dijo que todo est perdido? Seguimos entregando el corazn.. pic.twitter.com/S8uoYoNhXh Colectivo de Arquitectas (@CDArquitectas) January 29, 2021

El Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Pblicas convoc a recorrer el predio Costa Salguero este sbado, en el marco de una campaa por la creacin de un parque pblico "100% verde" en ese predio ribereo y en oposicin a un proyecto del Gobierno porteo para habilitar all la construccin de edificios.La actividad comenzar a las 17.30 en el acceso a Costa Salguero y consistir en un circuito de cuatro kilmetros que podr hacerse caminando o corriendo, inform el Colectivo de Arquitectas en su cuenta de Instagram."Sumate al Circuito 4K Por un parque pblico verde en el 100% del predio de Costa Salguero!", escribieron las arquitectas, y agregaron: "Redescubramos junt@s el paisaje ribereo que es de todos".Bajo el lema "No vendan la Costanera", el Colectivo de Arquitectas y otras organizaciones, como el Observatorio del Derecho a la Ciudad, llevan adelante una campaa que se opone a una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que busca vender una parte de Costa Salguero y habilitar all la construccin de edificios."100% verde, 97% resiste", es el lema que eligi el Colectivo de Arquitectas para el Circuito 4K de este sbado, en referencia a la audiencia pblica por la rezonificacin de Costa Salguero y Punta Carrasco, que se realiz en la Legislatura portea entre noviembre de 2020 y enero de este ao.En dicha audiencia participaron ms de 2.000 oradores, de los cuales ms del 97% rechaz la privatizacin, de acuerdo a dos relevamientos, uno realizado por el bloque del Frente de Todos de la Legislatura y otro del Colectivo de Arquitectas.