Inicio de clases: Ramón, entre la ansiedad por empezar primer grado y su destreza marina

El refuerzo con mam, para recordar letras y nmeros.

Sueos de todos colores, dentro de la cartuchera.

Besos, abrazos y ladridos en la despedida para ir a la escuela.

Puerta de entrada para el inicio del ciclo lectivo.

Vuelta a casa, para contar todas las novedades.

Merienda con palabras para seguir practicando las letras.

Bien prolijito, como pidi la seorita Perla.

La despedida del mar.

Ramn quiere hacer tarea como su hermano mayor, Pedro.

Saltos y juegos, despus de haber aprendido mucho.

Hora de la tarea, una nueva costumbre para los chicos de primer grado.

Trazos seguros tiene Ramn para escribir su nombre.

adonde ir con su hermano Pedro, que tiene 10 y va a quinto. As lo cont a Tlam, con tono orgulloso, al imaginarse entrando al edificio con quien ms admira.La experiencia educativa de Ramn fue discontinua, como la de la mayora de los alumnos de Chubut, provincia que"De la sala de 3 me acuerdo, de la de 4 'maso' y a la de 5 fui unos poquitos das", repas Ramn.Hincha de Boca, como su pap Hugo y su hermano, Ramn tiene disponible los espacios que solo se ven en aquellas ciudades que crecen en poblacin pero mantienen su cultura de pueblo: juega en la calle, con los vecinos de la cuadra, y cuando puede corre para la "canchita" que est cerca de su casa.Es de los que "habla hasta por los codos", segn definen a su alrededor.Cuando convers con Tlam, acababa de llegar de la generosa playa que tiene Puerto Madryn frente al Golfo Nuevo, donde jug un partido de tejo con la abuela y, aunque perdi, no pareca preocupado. "Porque soy bueno a la mancha agua", se ufan."Ya nos dijeron que por lo menos durante las primeras tres semanas seguramente todo ser va Zoom", aclar la mam de Ramn, quien estuvo yendo a "maestra particular" dos veces por semana para ingresar a primer grado: como no tuvo clases en el preescolar, los Barragn tomaron la decisin de buscar un refuerzo."La docente se llama Perla, me habla muy bien de Ramn y me cuenta que el dolo es su hermano Pedro", seal a esta agencia Vernica.A su lado, Ramn observaba con sus ojos pcaros y pareca confirmar todo: "Voy a ir a la escuela con Pedro, yo a primero pero l a quinto, y adems conozco a todos sus amigos porque vienen a casa y a veces me dejan jugar con ellos".