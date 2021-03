El laboratorio de la Anlis Malbrán: un año de lucha contra la pandemia

El Instituto Malbrn, inaugurado en julio de 1916, est en la avenida Vlez Sarfield, en el barrio porteo de Barracas.

Elsa Baumeister junto a la ministra Carla Vizzotti.

El trabajo en la Anlis-Malbrn es clave para enfrentar al Covid-19.

Malbrn, el pionero El 10 de julio de 1916, coincidiendo con el centenario de la independencia, era inaugurado en el barrio porteño de Barracas este instituto, fruto del esfuerzo del doctor Carlos Gregorio Malbrán, uno de los padres de la investigación bactereológica en la Argentina.



Nació en la provincia de Catamarca en 1862 y, además de brillar en su profesión, también incursionó en política, primero como diputado y luego como senador de su provincia. Malbrán falleció en la ciudad de Buenos Aires en 1941.

Del diagnstico del paciente cero con coronavirus en la Argentina al trabajo actual de vigilancia de las cepas que circulan, Elsa Baumeister, jefa del Servicio de Virosis Respiratorias de Anlis Malbrn, repas con Tlam el recorrido de este ao de pandemia, que incluy ms de 95 mil pruebas PCR realizadas en el laboratorio propio, transferencia tecnolgica y capacitacin a todo el pas., la Administracin Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) "Dr. Carlos G. Malbrn" ya tena puesta a punto la tecnologa PCR en tiempo real para deteccin del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.Desde entonces,aunque el laboratorio propio nunca dej de ocupar un lugar clave: ya sea para cuando se necesita procesar en el da muestras (como fue el trabajo del Plan DetectAR en barrios populares o, en la actualidad, para las sesiones del Congreso) o bien para realizar la vigilancia de las cepas que circulan en el territorio nacional.-En el momento que surgi la emergencia sanitaria nuestro laboratorio tena la capacidad de detectar cualquiera de los coronavirus mediante una tcnica que haba quedado desde la anterior epidemia de SARS (2003), pero nos quedaba un segundo paso que era identificar que se tratara de este nuevo coronavirus.En enero surgi la tcnica diseada en el Hospital de la Charit de Berln y nos fue transferida por la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS) en un taller a finales de ese mes y, para los primeros das de febrero, ya tenamos puesta a punto la tcnica para detectar el SARS-CoV-2.El 2 de marzo ingres al laboratorio una muestra de un paciente que haba estado en Italia y presentaba sntomas, y el 3 a la maana tuvimos el resultado de que habamos detectado el genoma del nuevo coronavirus.-En ese momento, todas las muestras llegaban al Malbrn. Pero nosotros sabamos por la experiencia de la epidemia de influenza de 2009 que tener el diagnstico centralizado no era conveniente, que lo mejor era que el diagnstico est lo ms cercano posible al paciente; por eso comenzamos a trabajar en la descentralizacin a travs de la Red Nacional de Influenza y otros Virus Respiratorios que se haba conformado en 2009, compuesta por 35 laboratorios.En marzo ya tenamos los reactivos que habamos comprado tempranamente y los enviamos a todo el pas. Hacia finales de marzo habamos hecho una distribucin de 35 mil determinaciones y en la semana previa hicimos un taller de capacitacin para transferir la tcnica a la red que reforzamos la semana siguiente.-A los 35 laboratorios que conforman nuestra red se fueron sumando instituciones pblicas, laboratorios de universidades o de otras instituciones como INTA, Senasa --que tenan capacidad tcnica y de recursos humanos para hacer el diagnstico-- y tambin instituciones privadas. Actualmente son 160 los laboratorios que reportan el Sistema Integrado de Informacin Sanitaria Argentino (SIISA).-La PCR en tiempo real sigue siendo la referencia para el diagnstico. Pero los test de antgenos son un desarrollo muy valioso porque permiten hacer diagnsticos con baja complejidad, slo se necesita mucha proteccin para quien toma la muestra pero los kits ya vienen con todo listo para tener el resultado. El tema es que estos test hay que hacerlos dentro de los siete das de inicio de sntomas y en pacientes sintomticos porque la sensibilidad disminuye mucho si el paciente no presenta sntomas.De hecho, si se sospecha que se trata de un falso negativo, porque es contacto estrecho o por otra causa, hay que hacer una prueba de PCR para confirmar que realmente no haya virus.-Todava no hemos podido sentarnos a pensar en esto, desde marzo del ao pasado nunca paramos de trabajar. Creo que un aprendizaje es que hay que prestar mucha atencin en la comunicacin en general, hay herramientas de comunicacin que podemos aprovechar para mejorar la situacin. A nivel del laboratorio se potenci el trabajo que ya vena haciendo la Red Nacional de Influenza y otros Virus Respiratorios y tambin se adquiri experiencia en todos los nuevos tipos de test como los de antgenos o los de amplificacin isotrmica que son muy tiles porque permiten hacer diagnsticos en lugares muy lejanos y confirmar casos sospechosos, aislarlos, aislar a los contactos con una rapidez que con la PCR no podramos hacer.-Actualmente no estamos haciendo diagnsticos diarios de casos sospechosos sino que. Es decir que, cada vez que se necesitan diagnsticos masivos con rapidez, nosotros estamos.Pero, adems, estamos haciendo una importante tarea de secuenciacin genmica para hacer seguimiento de las cepas que circulan en el pas como forma de vigilancia frente a las variantes, y tambin estamos realizando estudios con sueros de personas vacunadas para ver la capacidad de neutralizacin frente a esas cepas que circulan.