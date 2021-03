Buscan cambiar la estrategia de vacunación para inmunizar a los docentes

El Gobierno porteo plantear al Gobierno nacional cambiar la estrategia de vacunacin en la Ciudad de Buenos Aires

[AHORA] Conferencia de prensa sobre la situacin sanitaria de la Ciudad junto a Gabriel Battistella y Paula Zingoni. https://t.co/f3gXclu10u Fernn Quirs (@FernanQuirosBA) March 3, 2021

El Gobierno porteo plantear al Gobierno nacional cambiar la estrategia de vacunacin en la Ciudad de Buenos Aires para poder inmunizar a los trabajadores de la educacin del distrito y acelerar la vacunacin de los grupos de riesgo, inform este mircoles el ministro de Salud local, Fernn Quirs."Tenemos pendiente una reunin este mircoles a la tarde con el ministro (de Educacin de Nacin, Nicols) Trotta y con la ministra Soledad Acua donde vamos a dialogar alternativas para la vacunacin de los trabajadores de la educacin", asegur Quirs.Y precis que todas las vacunas del laboratorio chino Sinopharm, que en la mayor parte de las jurisdicciones estn siendo destinadas a la inmunizacin de docentes y no docentes, en la Ciudad ya fueron asignadas para terminar la vacunacin del personal de salud.En ese sentido,Todo el mundo sabe que la Ciudad de Buenos Aires tiene una carga de trabajadores de la salud muy superior al promedio de la Argentina y tiene una pirmide poblacional mucho ms envejecida", dijo.Durante la conferencia de prensa en la sede del Gobierno de la Ciudad, en la que explic la situacin del coronavirus en el distrito, Quirs se ocup de destacar que el Gobierno porteo no tiene "quejas sino que creemos que se puede mejorar, optimizar el mecanismo, para que todas las personas de riesgo tengan la oportunidad de llegar a la vacuna en un tiempo similar"."Estamos solicitando discutir, dialogar, acordar", agreg.El titular de la cartera sanitaria portea estim que en la medida en que se acelere la llegada de ms vacunas al pas -ayer se conoci el prximo envo de casi 2 millones de dosis de la iniciativa Covax- la Ciudad podr completar la vacunacin de las personas de riesgo en dos meses ya que hasta el momento slo se lleg a inmunizar al 10% de ese grupo.En tanto, explic que Al cumplirse este mircoles un ao de la deteccin del primer caso de coronavirus en el pas, Quirs seal que "todava estamos transitando la pandemia, estamos con mucha dificultad, muchas angustia, no es momento para hacer un balance ms all de que se cumpla un ao, el balance lo haremos cuando la gente est ms tranquila y cuando lo peor haya pasado"."Sabemos que tenemos por delante una segunda ola, sabemos que estamos con una campaa de vacunacin que viene lenta pero que seguramente se va a acelerar en las prximas semanas, por lo tanto sabemos que tenemos que seguir enfocados", aadi.