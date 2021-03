Entregaron más de 1.000 kilos de pan para reclamar la regulación del precio de la harina

Los trabajadores "convidaron" pan, galletas y otros productos de panadera.

Se entregaron cerca de 1.000 kilos de pan.

Trabajadores panaderos de distintos puntos del rea Metropolitana de Buenos Aires realizaron un 'panazo' en Plaza Miserere, ubicada en avenida Rivadavia y Pueyrredn, en el barrio porteo de Once, para reclamar la regulacin del precio de las materias primas y el funcionamiento del sector molinero."Hoy los panaderos, junto a empresarios y algunos movimientos de la economa popular, hicimos este panazo como una forma de visibilizar nuestro reclamo para una regulacin serio de los precios de materias primas", dijo a Tlam Gastn Mora, titular del Centro de Panaderos de Avellaneda., seal Mora en alusin a la protesta llevada a cabo hoy por la maana en Plaza Miserere.El portavoz de los panaderos de Avellaneda agreg: "No se trata de una protesta contra el Gobierno sino que la intencin es hacer pblico un legtimo reclamo de los trabajadores de nuestra industria, que ven peligrar cada vez ms sus fuentes de trabajo"., insisti."Estamos pidiendo de una vez por todas que haya una poltica de Estado que ayude a regularizar el tema de costos y precios. No estamos en contra de nadie, pero necesitamos de una vez por todas resolver estos problemas, porque estn en juego las fuentes laborales del sector y la permanencia de los comercios abiertos para la venta de un productor esencial como el pan", expres el dirigente."Desde el Estado, junto a los municipios, las organizaciones populares y las asociaciones de panaderos, estamos impulsando polticas pblicas y programas para llevar el precio del pan a 85 pesos en todo el pas", propusieron las organizaciones en un comunicado conjunto.