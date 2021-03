Regreso a clases: Ivo, cuando la felicidad camina y camina

Ivo y el entusiasmo de los tiles de estreno.

Natalia lo ayud a ponerse el delantal blanco.

El reencuentro con los amigos del jardn y la alegra de conocer a otros nuevos.

Mam plancha la ropa para la escuela, una postal de cada lunes por la maana.

La tentacin de tener el mar tan cerca de la escuela.

La vuelta a las aulas, despus de un ao de juegos y clases on line.

Libros y cartuchera para la mochila de estreno.

Muchos abrazos para guardar hasta la hora de salida.

El alcohol en gel, uno de los nuevos requisitos de ingreso.

"Est muy contento por haber vuelto al colegio, despus de tanto tiempo".” NATALIA, Mam de IVO

Sonrisa de oreja a oreja para empezar primer grado.

El control de temperatura, uno de los tems del protocolo.

Etiquetas en los tiles para evitar que se mezclen con los de otros compaeros.

Un ratito de jueguitos, para no extraarlos.

Natalia, madre de Ivo (5 aos), quien comenz primer grado en el Colegio provincial N 27, de Mar del Plata, expres que la del lunes "fue una jornada de muchas emociones. Se poda observar y sentir, a pesar del barbijo, la alegra entre los padres y los nios de que todo volva a la normalidad" en el marco de la pandemia."Recin lo fuimos a buscar a la escuela y es la felicidad caminando. Est muy contento por haber vuelto al colegio, despus de tanto tiempo", expres la madre de Ivo y de su hermano Astor (9), quien hoy tambin empez el colegio pero de manera virtual."Si bien todos tenan tapabocas -cont-, se poda observar un clima de mucha alegra. Las expresiones de sus ojos, la corporal, demostr que estaban felices de haber vuelto a la escuela".Natalia agreg: "En la escuela, pese a la alegra, la ansiedad y la emocin, todo transcurri con mucha calma. La directora, los docentes, los nios y nosotros como padres mantuvimos las distancias, respetando los protocolos, como barbijos, alcohol en gel y la presentacin de las declaraciones juradas".Natalia explic que, pese a la incertidumbre que exista sobre si comenzaban o no las clases presenciales, los protocolos y el virus, "lo tomamos muy relajados y optamos por no entrar en esa rueda de nerviosismo y a su vez tratamos de que los chicos no absorbieran esa incertidumbre"."Los fuimos mentalizando de a poco, con que las vacaciones ya estaban terminando y que haba que ir preparndose con que comenzaran las clases. Fuimos preparando a los chicos gradualmente, hacindolos participes de un nuevo ciclo lectivo, con probarse los delantales, los tiles, las mochilas", dijo a Tlam."Todo transcurri de forma muy ordenada, formamos fila, nos tomaron la temperatura y los nios bajo estrictos protocolos tuvieron su primer da de clase lleno de emociones y alegria", seal.