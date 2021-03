Gómez Alcorta: "Consenso social y política pública son pasos para vivir una Argentina sin violencia"

Gmez Alcorta mantuvo un dilogo con Tlam luego del discurso de Alberto Fernndez.

El Presidente dej abierto el 139 perodo de sesiones ordinarias.

Entrevista

Estuve presente en la #AperturaSesiones2021, donde @alferdez reafirm el compromiso del Gobierno nacional de trabajar contra las violencias de gnero como poltica de Estado, tal como lo hicimos con Memoria, Verdad y Justicia.

#AlbertoEnElCongreso pic.twitter.com/yCfTJdrIuk Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) March 1, 2021

El consenso social que propuso este lunes el presidente Alberto Fernndez para luchar contra la violencia de gnero fue destacado por la ministra de las Mujeres, Gneros y Diversidad, Elizabeth Gmez Alcorta, que explic cmo se trabajar en distintos puntos del pas para acompaar a quienes atraviesan estas situaciones.La propuesta de Fernndez se concret este lunes, durante su discurso en la Asamblea Legislativa que inaugur el 139 perodo de sesiones ordinarias."Quiero proponerles que convirtamos a la lucha contra la violencia de gnero en una poltica de Estado y una poltica de la sociedad. Lo hicimos con 'Memoria, verdad y justicia", dijo el primer mandatario.En este sentido, entendi que reforz esa idea explicando que una poltica de Estado "implica que todos los poderes, y en todo nivel, asumen como propia esta poltica"."No hay posibilidades de hacer transformaciones si no hay compromiso frreo del Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo; de todas las provincias y a nivel sociedad. Esa mirada firme, esa propuesta que hizo el presidente, es una construccin y es un paso importante para pensar en vivir en una Argentina libre de violencia por motivos de gnero", aadi en dilogo con Tlam.Las reformas judiciales anunciadas hoy por el Presidente van a influir en las investigaciones de causas de violencia de gnero, previniendo femicidios?El Presidente mencion por qu es imprescindible reformar el Poder Judicial, y, entre los claros dficit que tiene, estructurales, se vincula a que esos dficit estructurales tambin tienen impactos vinculados a las violencias por motivos de gnero. Algunas reformas tendrn impacto y otras no. Esto va a ser parte de los debates que vamos a tener en el marco del Consejo Federal para la Prevencin y el Abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios. Trabajar en las reformas que se requieran tanto a nivel provincial y federal.Identificar las reformas que requieren los poderes judiciales y los ministerios pblicos que se vinculan con dficit vinculados a violencia con motivos de gnero.El presidente tambin anunci la implementacin del Programa de Acceso a Derechos. Cmo funcionar y desde cundo?Este programa est dentro del Plan contra las Violencias por Motivos de Gnero 2020-2022, es uno de los 15 puntos salientes. Va a permitir contar con equipos inter y multidisciplinarios (profesionales de la abogaca, psicologa, trabajo social) que asistan y acompaen en todo el territorio nacional. En los foros que hicimos en todo el pas, identificamos que faltan equipos de acompaamiento en estas situaciones. Lo vamos a presentar en abril.Estos equipos van a depender de las provincias o del Ministerio?Es un programa del Ministerio, para acompaar caso por caso en todo el territorio.Otro programa destacado en el discurso presidencial fue AcompaAR, de ayuda econmica ante situaciones extremas de riesgo por violencia. Cmo evala esta iniciativa?Estamos contentas. Ms de 85 municipios -cifra de la semana pasada, debe haber ms- firmaron convenios. Cada provincia y municipio articula con equipos locales para llegar a las mujeres que pueden ingresar, sin burocracia, porque no requiere denuncia judicial, alcanza con un informe socioambiental. Estamos acompaando y esperamos llegar a ms municipios, para tener vnculo ms directo con las mujeres. Y estamos articulando muy bien con Anses.-T: Los 14 Centros Territoriales que se presentan maana Cmo van a funcionar?Entendemos que hay que abordar las violencias de un modo distinto. Eso implica que la respuesta del Estado no puede ser solamente acompaar a hacer denuncias. Vemos todos los das que, en algunos casos sirven, pero en otros es absolutamente deficitario. Hay que trabajar con redes locales, con municipios y provincias y centralmente llevar prevencin de violencias y promocin de derechos. Vara en cada lugar del pas. Al final del mandato tendremos uno por provincia. Este ao comenzamos con 14. All, todos los programas, nacionales, provinciales y municipales se concentrarn para que las polticas pblicas de gnero no compitan entre s.Los centros se presentarn este martes a las 11, en un acto en el Saln de las Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa Rosada.