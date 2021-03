Cuáles serán los cambios en el estacionamiento a partir del 15 de marzo

Desde el 15 de marzo vuelven las restricciones para el estacionamiento porteo.

Las reglas habituales de estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires se restablecern a partir del lunes 15 de marzo, porque el volumen vehicular alcanza picos del 90% respecto a los niveles prepandemia, a raz de la vuelta de las clases presenciales y la apertura de casi la totalidad de las actividades, inform este lunes la Secretara de Transporte y Obras Pblicas portea.“Resulta necesario ordenar las calles que tienen un lmite en su capacidad de uso para garantizar la circulacin y la seguridad vial: para que se reduzcan los embotellamientos, que los colectivos maniobren en forma segura o los camiones puedan realizar la operacin de carga y descarga sin afectar la fluidez del trnsito colocndose en doble fila”, explicaron.Adems,, se puede circular sin permiso pero no estacionar.La Secretara comunic que a travs del chat Boti (11-50500147) se puede consultar va Whatsapp por direcciones exactas, intersecciones de calles o bien compartir la ubicacin actual para confirmar que est permitido estacionar y dnde funciona el estacionamiento medido.El estacionamiento indebido es una falta que no solo entorpece el trnsito, sino que imposibilita que el transporte pblico se acerque a la parada o que una persona con movilidad reducida pueda cruzar la calle de manera segura, agreg la cartera portea.Indicaron que con la llegada de la pandemia de coronavirusEn ese contexto, la Secretara de Transporte portea seal que se tomaron distintas medidas como la activacin de protocolos para garantizar que el transporte pblico sea seguro para los trabajadores esenciales, y por otro, que se facilitaron los traslados en auto particular aumentando 21% la oferta de estacionamiento en la va pblica.Las infracciones por estacionamiento indebido contemplan una multa de $ 3.900 (100 UF); en lugares reservados para servicios de emergencia, paradas de transporte pblico, entradas de vehculos, ciclovas, carriles exclusivos, corredores de Metrobs, y zona de Macro y Microcentro se elevar al doble: $ 7.800 (200 UF).En lugares reservados para vehculos de personas con necesidades especiales o rampas para personas con movilidad reducida la multa llega a $11.700 (300 UF) y en el estacionamiento Medido a $ 3.900 (100 UF).