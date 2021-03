Una dosis de la vacuna de Pfizer y AstraZneca reduciría cerca del 80% la hospitalizacion

En los mayores de 80, los datos sugirieron que una sola dosis de cualquiera de las vacunas es efectiva en ms del 80% para prevenir la hospitalizacin del paciente alrededor de 3 a 4 semanas despus de la inyeccin”

El Public Health England (PHE) present un estudio que muestra que las vacunas de Pfizer y Oxford-AstraZeneca son "altamente efectivas" para reducir las infecciones por Covid-19 entre las personas de 70 aos o ms.La proteccin contra el coronavirus cuatro semanas despus de la primera dosis, oscil entre el 57 y el 61% para una dosis de Pfizer, y entre el 60 y el 73% para la vacuna Oxford-AstraZeneca."Esto se suma a la creciente evidencia que muestra que las vacunas estn funcionando para reducir las infecciones y salvar vidas. Si bien quedan muchos ms datos por seguir, esto es alentador y estamos cada vez ms seguros de que las vacunas estn marcando una diferencia real", dijo Mary Ramsay, jefa de inmunizacin de PHE.Ramsay advirti que "es importante recordar que la proteccin no es completa, y an no sabemos cunto reducirn estas vacunas el riesgo de que la persona transmita covid-19 a otras personas".El informe preliminar del estudio inform que tambin hay evidencia de que la vacuna Pfizer conduce a una reduccin del 83% en las muertes por la enfermedad.Asimismo, se precis que las infecciones sintomticas en mayores de 70 aos disminuyeron alrededor de 3 semanas despus de una dosis de ambas vacunas."Incluso si alguien ha sido vacunado, es realmente importante que contine actuando como si tuviera el virus, que practique una buena higiene de manos y se quede en casa", explic Ramsay.A partir de esta semana, en Reino Unido comenzarn a administrar segundas dosis a las personas ya vacunadas con la primera, lo que proporcionar una proteccin mayor y ms duradera.En tanto, se inform que otro estudio en trabajadores de la salud mostr que una dosis de la vacuna evita que las personas contraigan Covid-19 en al menos un 70%."Esto ayudar a reducir la propagacin de la infeccin en hospitales y residencias de ancianos y, en ltima instancia, ofrecer ms proteccin a estas poblaciones vulnerables", aseguraron desde el gobierno britnico.