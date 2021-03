Efemérides del 1 de marzo

.

1879 - GUERRA DEL PACIFICO. Bolivia se declara en “estado de guerra” con Chile ante el avance militar de ese pas sobre la poblacin boliviana de Antofagasta, lo que dio lugar a la Guerra del Pacfico. Per se ali con Bolivia en el conflicto, por el que ambos pases perdieron territorios a manos de Chile. Desde el final de la guerra, en abril de 1884, Bolivia reclama por la zona con la que tena salida al ocano Pacfico.1914 - JORGE NEWBERY. El ingeniero, deportista y aviador Jorge Newbery, fundador de la aeronutica militar argentina, fallece a los 38 aos en el departamento mendocino de Las Heras al caer el avin en el que haca una demostracin previa a cruzar la cordillera de Los Andes hacia Chile.1994 - JUSTIN BIEBER. Nace en la ciudad de London (Ontario, Canad) el cantante canadiense Justin Bieber, quien a la edad de 15 aos salt a la fama al publicar One Time, su primer sencillo. Lleva ganados doce premios American Music, entre otros galardones. Ha vendido ms de 140 millones de discos.2021 - TRABAJADOR/A FERROVIARIO/A. Se celebra el Da del Trabajador Ferroviario en conmemoracin de la fecha de 1948 en la que se concret el traspaso de los ferrocarriles ingleses al Estado argentino.1969 - JAVIER BARDEM. Nace en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (Canarias, Espaa) el actor espaol Javier Bardem, ganador de un premio scar de 2007 por su papel de reparto como el psicpata asesino Anton Chigurh en el filme No Country for Old Men. Gan adems cinco premios Goya y un Globo de Oro, entre otros galardones. Tambin se destac por su labor en las pelculas Skyfall y Mar adentro.1890 - QUINQUELA MARTIN. Nace en Buenos Aires el pintor y artista plstico Benito Quinquela Martn, clebre por sus retratos sobre la vida de los nios y trabajadores portuarios y en el barrio porteo de La Boca.1975 - FERIA DEL LIBRO. Se inaugura la primera edicin de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, considerada una de las ms grandes de habla hispana.1870 - TRIPLE ALIANZA. Con la muerte del mariscal y presidente paraguayo Francisco Solano Lpez en la batalla de Cerro Cor finaliza la Guerra de la Triple Alianza de Argentina, el imperio de Brasil y Uruguay contra Paraguay, que perdi entre el 50 % y el 85% de su poblacin, adems de territorios en disputa con los brasileos. Fue una de las guerras ms sangrientas libradas en Sudamrica en el siglo XIX.1944 - ROGER DALTREY. Nace en el distrito londinense de Shepherds Bush el msico, cantante y compositor britnico Roger Daltrey, fundador de The Who, banda cono del rock del siglo XX. Vendi ms de cien millones de discos.2021 - CERO DISCRIMINACIN. Desde 2014 se celebra el Da Internacional de la Cero Discriminacin, instituido por las Naciones Unidas para que la sociedad tome conciencia de que las diferencias en el trato entre personas deja a muchas excluidas de los servicios bsicos o bajo restricciones que violan los derechos humanos y las libertades fundamentales.