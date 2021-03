Ante un positivo o sospechoso, se deberá aislar al grupo de alumnos y docentes

Alumnos y docentes debern presentar una declaracin jurada manifestando el buen estado de salud.

El protocolo elaborado por el Gobierno bonaerense para el inicio de clases a partir del lunes establece que ante un caso sospechoso o confirmado de coronavirus, debe aislarse no slo el grupo de alumnos sino tambin los docentes que hayan estado frente al grado.Si el caso confirmado es de un o una docente, se deber aislar durante 14 das corridos al o los grupos con los que estuvo en contacto las 48 horas anteriores al inicio de los sntomas o a la realizacin del test si el paciente es asintomtico.En tanto, si el caso confirmado corresponde a una o un estudiante, se deber aislar durante 14 das corridos al grupo al cual pertenece, y a las y los docentes que le hayan impartido clases hasta 48 horas antes del inicio de los sntomas o realizacin del test.Ante la presencia de un caso sospechoso se tomarn las mismas medidas de aislamiento hasta la confirmacin o descarte, y si la autoridad sanitaria determina que la persona no tiene coronavirus, el grupo de estudiantes y el o la docente retoman las actividades presenciales.Adems, establece que las y los estudiantes tienen que presentar una declaracin jurada firmada por la persona adulta responsable (o el mecanismo que la reemplace en el futuro), dejando constancia de que se encuentran en condiciones de salud para asistir al establecimiento educativo y que frente a la aparicin de sntomas compatibles con Covid-19 no asistirn a la escuela y notificarn inmediatamente la situacin a la escuela.