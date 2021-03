Anuncian que el titanosaurio más antiguo fue descubierto en la Patagonia

Foto de archivo.

Paleontlogos argentinos anunciaron el descubrimiento del titanosaurio ms antiguo del mundo en la Patagonia.As lo inform la Agencia de Divulgacin Cientfica de la Universidad de La Matanza (CTyS-UNLaM) y seal que "hasta ahora no se conocan estos gigantescos cuadrpedos con una antigedad superior a los 120 millones de aos, por lo que el hallazgo de Ninjatitan zapatai tiene una gran relevancia para el conocimiento de la historia evolutiva de este grupo y del Cretcico temprano".“Este descubrimiento es muy importante tambin para el conocimiento de la historia evolutiva de los saurpodos, porque los registros fosilferos de comienzos del Cretcico, hace unos 140 millones de aos, son realmente muy escasos en todo el mundo”, indic el autor principal del estudio publicado en la revista cientfica Ameghiniana.“En la siguiente campaa, aparecieron tres vrtebras y algunos huesos de sus patas traseras; una parte del fmur y lo que sera su peron”, precis Canale.“A priori, por la antigedad de este material, de 140 millones de aos, se poda suponer que se trataba de una forma previa al origen de los titanosaurios, porque en la Patagonia solo de conocen titanosaurios de menos de 120 millones de aos antes del presente”, afirm en tanto el doctor Jos Luis Carballido, investigador del Museo Egidio Feruglio y del CONICET,Empero, el estudio revel que "Ninjatitan zapatai se trataba de un titanosaurio, por lo que pasaba a ser el ms antiguo del mundo con decenas de millones de aos de diferencia", agreg.Ninjatitan se suma al equipo de los titanosaurios de la Patagonia que han asestado fuertes apariciones en los ltimos tiempos: en 2017, se dio a conocer al titanosaurio ms grande del mundo, Patagotitan mayorum, oriundo de Chubut; y, hace pocas semanas se inform el hallazgo de otro en Neuqun, que incluso podra superarlo en tamao.Su nombre fue dado en reconocimiento al investigador argentino Sebastin Apestegua, apodado como “El Ninja” desde sus inicios en la paleontologa.En tanto, el nombre especfico de la especie -zapatai-, est dedicado a Rogelio Zapata, tcnico del museo de Villa El Chocn desde mediados de la dcada del 90 y partcipe en todos los trabajos de campo que se realizaron en Bajada Colorada desde 2010.En Bajada Colorada, se puede observar el principio del perodo Cretcico, un momento de la historia evolutiva del cual no se cuenta con muchos registros, agrega CTyS-UNLaM.Por ello, los investigadores que trabajan all destacan que cada cosa nueva que encuentran es absolutamente novedosa.“All, hemos encontrado tambin distintos grupos de dinosaurios carnvoros y otros grupos de dinosaurios herbvoros”, mencion el investigador de la Fundacin Azara y del CONICET.