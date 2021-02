Murieron 19 personas y 3.168 fueron diagnosticadas con coronavirus en la Argentina

Son 51.965 los decesos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.107.365 los contagios desde el inicio de la pandemia.

El primero de los vuelos trajo ms de 517 mil dosis de de la vacuna Sputnik V.

Otras 19 personas murieron y 3.168 fueron reportadas con coronavirus en las ltimas 24 horas en el pas, mientras que el Gobierno extendi el distanciamiento social preventivo y obligatorio hasta el 12 de marzo y arrib el primero de los dos vuelos de Aerolneas Argentinas que traen desde Rusia 517.500 nuevas dosis de la vacuna Sputnik V.Con los fallecimientos y nuevos casos reportados por el Ministerio de Salud, son 51.965 los decesos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.107.365 los contagios desde el inicio de la pandemia.La cartera sanitaria indic queDe los 2.107.365 contagiados, el 90,39% (1.905.021) recibi el alta y 150.379 son casos confirmados activos.En esta jornada se informaron 18 fallecimientos, 10 hombres y 8 mujeres, mientras que 1 persona en la provincia de Jujuy fue registrada sin dato de sexo.El reporte consign que murieron 1 hombre en la provincia de Buenos Aires; 1 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Entre Ros; 1 en La Rioja; 2 en Neuqun; y 4 en Santa Cruz.Tambin fallecieron 1 Crdoba; 3 en Entre Ros; 2 en La Rioja; 1 en Mendoza; y 1 en Santa Cruz.El Ministerio indic que se realizaron en las ltimas 24 horas 30.915 testeos y desde el inicio del brote suman 7.436.806 pruebas diagnsticas para esta enfermedad.En este contexto, el Poder Ejecutivo prorrog hasta el 12 de marzo el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Dispo) por la pandemia de coronavirus, mediante el decreto 125/2021 publicado en el Boletn Oficial.El nuevo decreto firmado por el presidente Alberto Fernndez y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ratifica que "podrn reanudarse las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales de acuerdo a los parmetros de evaluacin, estratificacin y determinacin del nivel de riesgo epidemiolgico"A su vez,en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.El Airbus 330-202 haba despegado desde el aeropuerto Sheremtievo a las 3.15 (hora argentina), tras haber concretado la carga de las dosis.En cuanto al segundo vuelo, estaba "en proceso de carga en el aeropuerto de Sheremtievo y apenas termine podremos estimar su hora de llegada", inform el presidente de Aerolneas, Pablo Ceriani en la red social Twitter..Ms temprano tambin lleg al pas el lote de 96.000 dosis de la vacuna Sinopharm provenientes de Beijing, China, que se suman a las 904 mil que llegaron el pasado jueves a bordo de un avin de Aerolneas Argentinas.El vuelo KL701 de la aerolnea Air France-KLM sali de Beijing e hizo escala en el aeropuerto de Amsterdam antes de arribar a la Argentina.En tanto, el ministro de Educacin, Nicols Trotta, estim que el proceso de vacunacin contra el coronavirus a docentes y no docentes, que abarca a ms de 1,4 millones de personas, podra estar completo "en tres meses, aproximadamente"."Nosotros calculamos que en tres meses, aproximadamente, vamos a poder tener a todo el personal vacunado", dijo Trotta al hablar sobre el plan para vacunar a 1.450.000 trabajadores y trabajadoras de la educacin.A nivel global,, segn la base de datos de la Universidad Johns Hopkins.En Amrica del Sur,, en plena segunda ola de la pandemia, ampli hasta el 14 de marzo la suspensin de vuelos mayores a ocho horas de duracin y provenientes decomo medida de prevencin para evitar el ingreso de pasajeros que posiblemente puedan estar contagiados con la nueva variante del virus., por su parte, report 4.208 casos confirmados de coronavirus en las ltimas 24 horas y de ese modo complet el cuarto da consecutivo con ms de 4.000 nuevos contagios, inform la prensa local., uno de los pases de Medio Oriente ms afectados por la pandemia, super los 60.000 muertos por coronavirus, mientras crecen los desafos dentro de la Unin Europea por la lentitud de aprobar ms vacunas, especialmente la rusa Sputnik V y las chinas.La controversia entre quienes reclaman una mayor liberalizacin y los que advierten una tercera ola se agudiz en Alemania, que decidi restringir a partir del martes el paso fronterizo desde el departamento francs de Mosela por la propagacin de la variante sudafricana del virus, y el mircoles prximo los gobernantes debatirn los pasos a seguir tras el final de las restricciones a la vida social y econmicas que regirn hasta el 7.super los 70.000 decesos, tras 157 del sbado, inform el Instituto Robert Koch, ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, segn la agencia de noticias Europa Press.En tanto, enal notar que no se respetaban las medidas sanitarias contra el coronavirus, en momentos de creciente presencia de nuevas mutaciones del virus en la zona cntrica de la capital y en la Ile-de-France.La situacin pareci mejorar en el, donde ms de 20 millones de personas ya recibieron su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y ms de 796.100 tambin la segunda, al tiempo que los casos y muertes diarias a causa de la enfermedad mostraron un leve descenso en las ltimas 24 horas.El Ministerio de Salud constat un descenso del 40% en los contagios y un tercio menos de muertes respecto de la semana anterior, segn el diario Daily Mirror.