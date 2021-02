Efemérides del 28 de febrero

-

1975 - CLSICO ROSARINO. Por primera vez en la historia, Rosario Central y Newells Old Boys disputan un clsico rosarino por la Copa Libertadores de Amrica. Fue un empate 1 a 1 en el estadio Gigante de Arroyito, partido en el que fue expulsado el delantero “canalla” Mario Alberto Kempes, quien luego sera goleador de la seleccin argentina campeona del Mundial de 1978 y figura del Valencia espaol.1940 - PRIMERA TRANSMISIN. Menos de 400 personas ven el primer partido de bsquetbol emitido por televisin, el disputado por el Fordham University ante University of Pittsburgh en la ciudad estadounidense de Nueva York.2013 - JOSEPH RATZINGER. Se hace efectiva la renuncia del papa Benedicto XVI (Joseph Ratzinger), al pontificado, con lo que el religioso alemn se convirti en el primer obispo de Roma que renuncia en 598 aos. El ltimo en dimitir haba sido Gregorio XII, en 1415. En marzo de 2013, en la quinta votacin del cnclave en Ciudad del Vaticano, el cardenal argentino Jorge Bergoglio sera elegido papa con el nombre de Francisco.1966 - CAVERN CLUB. A causa de la quiebra de su propietario, cierra por primera vez el Cavern Club de la ciudad inglesa de Liverpool, el pub donde surgi la legendaria banda de pop rock britnica The Beatles, que actu all 292 veces entre 1961 y 1963. Actualmente es un atractivo turstico que ofrece recitales de grupos tributo a The Beatles.1942 - BRIAN JONES. Nace en la ciudad de Cheltenham (Gloucestershire, Reino Unido) el msico multiinstrumentista y compositor britnico Brian Jones (Lewis Brian Hopkins Jones), fundador de la banda de rock The Rollings Stones junto a Mick Jagger, Keith Richards y Ian Stewart.1958 - EDUARDO BLANCO. Nace en Buenos Aires el actor Eduardo Blanco, ganador de dos premios Cndor de Plata. Se destac por su labor en los filmes El hijo de la novia y Luna de Avellaneda y en la serie de televisin Vientos de Agua, dirigidas por Juan Jos Campanela.1973 - DIEGO REINHOLD. Nace en Buenos Aires el actor, comediante y conductor de televisin Diego Reinhold, ganador de tres premios ACE, dos Martn Fierro, otros tantos Estrella de Mar y un Konex, entre otros galardones.1978 - MARIANO ZABALETA. Nace en la ciudad bonaerense de Tandil el ex jugador de tenis y conductor de televisin Mariano Zabaleta, ganador del premio Konex 2000 como uno de los 5 mejores tenistas de la dcada. Durante su carrera, obtuvo tres ttulos ATP 250 y alcanz una final de Masters 1000.1981 - QUEEN EN VLEZ. La banda britnica de rock Queen, encabezada por Freddy Mercury, ofrece un recital en el estadio Jos Amalfitani de Buenos Aires ante 40.000 espectadores, su primera presentacin en la Argentina.1917 - PEDRO B. PALACIOS. A la edad de 62 aos muere en la ciudad bonaerense de La Plata el poeta, maestro y periodista Pedro Bonifacio Palacios, ms conocido por su seudnimo Almafuerte. "No te des por vencido ni an vencido", escribi en el poema “Piu Avanti. El poeta y maestro es uno de los “cinco sabios” de La Plata, junto a Florentino Ameghino, Juan Vucetich, Alejandro Korn y Carlos Spegazzini.