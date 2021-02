Detectan el desprendimiento de un témpano de más de mil kilómetros cuadrados en la Antártida

Un nuevo gran tmpano se desprende de la Barrera de Hielo Brunt, al sur del Mar de Weddell, con un tamao de ~1.270km2. Glacilogos del @dna_iaa pudieron detectarlo y delimitarlo gracias a imgenes del satlite argentino SAOCOM 1A de @CONAE_oficial.

Un tmpano de 1.270 kilmetros cuadrados se desprendi de una barrera de hielo al sur del mar de Wedell, en la Antrtida, por lo que se monitorear su posicin para apoyar y planificar la prxima campaa antrtica de verano, inform la Secretara de Malvinas, Antrtida y Atlntico Sur.El desprendimiento del gigantesco tmpano, cuyo proceso se inici en el 2019 y termin ayer, fue detectado por especialistas del Instituto Antrtico Argentino mediante imgenes del satlite argentino Saocom 1A, detall la secretara.El tmpano se desprendi de la barrera de hielo Brunt, que esta formada, explic la secretara.El organismo destac que esta barrera, "an tiene otras grietas importantes que han aparecido en los ltimos aos y que provocarn otros desprendimientos de tmpanos en el futuro, por lo que el monitoreo no termina con el desprendimiento de este tmpano"En la zona, acot., precis la secretara.Indic que adems de los buques logsticos, aquellas embarcaciones que naveguen en aguas antrticas y que soliciten informacin de los satlites argentinos "podrn beneficiarse tambin con estas imgenes como herramienta para la asistencia a su navegacin".En los ltimos aos, Argentina ha puesto en rbita dos satlites desarrollados en el pas, el SAOCOM 1A y el SAOCOM 1B de la Comisin Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).“El desarrollo de la ciencia y la tecnologa nacional le ha permitido a nuestro pas tener acceso a ms imgenes para ampliar la base de datos satelitales y poder seguir con mayor periodicidad la dinmica de los glaciares antrticos”, destac el secretario del rea, Daniel Filmus.La ubicacin de las barreras de hielo y la distancia que las separa de las bases antrticas puede ser considerable; la Base Argentina Belgrano II, por ejemplo, se encuentra a 400 kilmetros al suroeste de la barrera.Mucho ms alejadas an se encuentran de las ciudades donde tienen su sede las instituciones de investigacin que llevan adelante el seguimiento y el estudio de estos cuerpos de hielo. Por ello, su evolucin se realiza principalmente mediante imgenes satelitales.