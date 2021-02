Murieron 59 personas y 5.469 fueron diagnosticadas con coronavirus en la Argentina

Vacunacin del personal docente

Provincia de Buenos Aires

La situacin internacional

Otras 59 personas murieron y 5.469 resultaron contagiadas de coronavirus en las ltimas 24 horas en la Argentina, mientras el Gobierno espera contar desde el domingo con una nueva partida de vacunas Sputnik V para concluir el proceso de inoculacin del personal de salud y de los adultos mayores.Con las cifras oficiales informadas esta tarde, el nmero total de fallecidos desde el inicio de la pandemia se elev a, en tanto que los infectados llegaron a, de los cuales 1.899.087 son pacientes recuperados yEl Ministerio de Salud indic que son 3.494 los internados en unidades de terapia intensiva (UTI), con un porcentaje deen el pas y del 60,4% en la rea Metropolitana Buenos Aires (AMBA).El nmero de casos confirmados de la jornada se detalla del siguiente modo: Buenos Aires 2.409, Ciudad de Buenos Aires 583, Catamarca 118, Chaco 105, Chubut 77, Corrientes 172, Crdoba 533, Entre Ros 112, Formosa 12, Jujuy 93, La Pampa 53, La Rioja 5, Mendoza 121, Misiones 125, Neuqun 83, Ro Negro 85, Salta 112, San Juan 12, San Luis 16, Santa Cruz 69, Santa Fe 379, Santiago del Estero 83, Tierra del Fuego 39 y Tucumn 73.de cara al inicio del ciclo lectivo, al tiempo que avanz en una serie de medidas para garantizar la transparencia en el proceso.En la primera semana de Carla Vizzotti como Ministra de Salud, se recibieron el jueves 904 mil dosis de Sinopharm, provenientes de China, a las que se sumar maana la llegada de otras 96 mil dosis, para completar el milln de vacunas anunciadas por la cartera sanitaria.El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, explic -a travs de su cuenta de Twitter- que el Gobierno busca "garantizar el mayor grado de presencialidad posible (en las escuelas), de forma segura y cuidada, y para lograrlo la vacunacin es un paso muy importante".Esta semana, Vizzotti haba anunciado que con las dosis que llegaron se iniciara la vacunacin para los docentes, dividido en cinco grupos prioritarios.Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvi a defender la campaa de inmunizacin contra el coronavirus en Buenos Aires y cuestion a quienes "primero llamaron 'veneno' a la vacuna, y ahora, apuntan contra el proceso de vacunacin, cuando la provincia est llegando al primer medio milln de vacunados".. Y vamos a vacunar a todas las y los bonaerenses que as lo deseen", sostuvo Kicillof en su cuenta de la red social Twitter.Y agreg: "As como me inventaron un primo vacunado que no tengo, para ensuciarme, ahora agitan el fantasma de la vacunacin de militantes y quieren hacer pasar un centro de atencin para pacientes Covid por una unidad bsica.En el plano internacional, y ms all de la esperanza que genera la vacunacin, la preocupacin por el coronavirus persiste en el mundo ante el repunte de casos en varios pases, que llev a Brasil, Francia, Italia y Repblica Checa a reimponer restricciones y a Alemania analizar la extensin de prohibiciones de ingreso.En tanto, en Estados Unidos, el pas ms golpeado por el brote, el Gobierno de Joe Biden avanz en la aprobacin de un nuevo plan estmulo para mitigar los efectos econmicos de la crisis sanitaria.En Europa, la amenaza de una tercera ola del virus parece concretarse con el creciente aumento de contagios en varios pases, sobre todo en el centro y este del continente.A la espera de alcanzar la inmunidad con la vacuna, muchos Gobiernos europeos decidieron endurecer las medidas para frenar la propagacin de la enfermedad.Desde hoy rige un bloqueo parcial en las regiones de Francia que se vieron especialmente afectadas por la epidemia, entre ellas en Niza, en el sur, incluida la regin costera, y en Dunkerque, en el norte.El primer ministro, Jean Castex, pidi a los prefectos de una veintena de departamentos -incluido Pars- que endurezcan las restricciones.Durante un encuentro virtual, el jefe de Gobierno inst "a realizar consultas en profundidad y tomar medidas inmediatas, como el fortalecimiento de los controles, la optimizacin de la campaa de vacunacin, el despliegue de pruebas en los establecimientos educativos y cumplimiento de las directivas relativas al teletrabajo", segn el comunicado de su oficina.En tanto, en Italia, el Gobierno endurecer el lunes las medidas de restriccin en la mayor parte del pas, con Cerdea como notable excepcin por el descenso de casos en la isla.