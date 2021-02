El cronograma de clases presenciales porteño, un dolor de cabeza para madres y padres

Hay escuelas que an no lograron adaptarse a los requerimientos sanitarios para cumplir los protocolos.

Desde el Ministerio de Educacin de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires se impuls un protocolo marco.

Una hora diaria, una semana a la tarde y la otra a la maana; un hijo lunes y mircoles y el otro martes y jueves; el nuevo ciclo lectivo impulsado por la bimodalidad que dej el cierre de escuelas por la pandemia de coronavirus,de clases, las tareas laborales y de cuidado.En la ciudad de Buenos Aires, el ciclo lectivo comenz el pasado 17 de febrero, si bien desde el Ministerio de Educacin porteo se impuls un protocolo marco, qued en manos de cada escuela la organizacin del cronograma de clases, de acuerdo a la estructura, matrcula, especialidad y cantidad de turnos."Todos los chicos, todos los das", fue el slogan que repitieron funcionarios del Gobierno de la Ciudad hasta el hartazgo para impulsar el regreso de los nios y nias a las aulas, sin embargo, esa consigna dista mucho de la realidad ya quepara cumplir los protocolos y otras debieron armar cronogramas escalonados.A la, del barrio porteo de Caballito, concurren 900 alumnos, en dos turnos. "En un principio, como es un edificio grande de 800 metros cuadrados desde el Ministerio dijeron que podan asistir todos los chicos, pero con el protocolo en mano, era imposible", dijo a Tlam Gabriela Garca Cedro, madre de una alumna de quinto grado de ese establecimiento.En esa escuela se determinaron "nueve espacios pedaggicos, en bibliotecas, laboratorios, y lugares grandes: los estudiantes del primer ciclo (los primeros tres aos de la primaria) asistirn lunes, mircoles y viernes y los de segundo, martes y jueves, esto durante el primer mes y el segundo mes rotan el cronograma, lo que se vuelve un caos para muchos", asegur la madre y record que "hay familias que tienen hermanos, uno en cada ciclo"."Cmo haces para llevar dos das a uno y los otros tres al otro? Tens adems que acompaar al que se queda en casa con las clases virtuales, prepararles la comida y encima trabajar, es imposible lograr un equilibrio", sentenci la mujer.Garca Cedro es docente universitaria y ya le comunicaron "que el primer cuatrimestre las clases son virtuales, as que puedo trabajar desde casa, obvio con la nena dando vueltas, pero dentro de todo es un privilegio, hay gente que si lleva a los nenes al colegio en estos horarios cambiados no puede trabajar".En el, emblemtico colegio de Lenguas Vivas de Balvanera, las clases no comenzaron an, las familias que mandan a sus hijos a ese establecimiento fueron notificadas el jueves 25 de un esquema que estableca la asistencia de los estudiantes dos das la primera semana, desde el 1 de marzo, y tres das la segunda.Sin embargo, al da siguiente la direccin envo un mail en el que aseguraba que se volvera "a nuestra organizacin original para poder evaluar los dispositivos y generar nuevos espacios de presencialidad", un esquema original propone la asistencia presencial una semana al mes.Asimismo, la comunicacin afirma que los estudiantes de los "grupos A1, B1, C1 y D1" concurrirn la semana del 1 de marzo, mientras que los "grupos 2 iniciarn la semana del 8 de marzo".Con cuatro aos, Vicente comenz el jardn de infantes en la, en el barrio porteo de Recoleta, durante la primera semana de clases concurri una hora diaria, por el proceso de adaptacin que se suelen llevar a cabo en el nivel inicial.El cronograma que inicia en marzo no dista mucho del de adaptacin ya que tanto el nio como sus compaeritos "van a ir tres horas por da, pero semana por medio", explic a Tlam Samanta, madre del nene, y agreg: "La semana que no van ni siquiera tienen clases virtuales"."Se complica mucho poder organizarse, no slo por el tiempo que va a clase, sino por la semana que no asiste, por suerte pude arreglar para trabajar desde casa, pero trabajar con el nene dando vueltas tambin es difcil", agreg y remarc que: "No se cun positiva es una presencialidad as, slo complica la organizacin familiar"., algunas faltando apenas cuatro das para el ansiado comienzo, no haban comunicado a las familias cmo sera el mismo."Tengo que organizar los horarios en el trabajo, organizar con mi marido y todava no sabemos cuntos das va a ir el nene al colegio ni cuntas horas, slo nos informaron que empiezan el lunes y nos pidieron paciencia", seal Giselle madre de un nene que arranca tercer grado en la escuela 68, de Avellaneda.Sabrina, mam de otra alumna de la misma escuela bonaerense, asegur que junto al padre de la nia decidieron "no mandarla, porque la situacin no cambi, no hay vacuna y vivimos con mis abuelos que son personas de riesgo".Asimismo, consider que la presencialidad parcial "complica las cosas, si estn en contacto con ms gente ya no se pueden quedar con los abuelos, si los llevs dos horas no pods ir a trabajar".