Especialistas advierten que se detuvo el descenso de nuevos casos de coronavirus en la Argentina

Las notificaciones de nuevos contagios vienen aumentando en la Ciudad y las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Crdoba, Entre Ros, Jujuy, La Pampa, Ro Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero.

"En los ltimos tres das vienen subiendo los casos. Son pocos das para hablar de una tendencia y puede haber influido la demora de las cargas del fin de semana largo; pero cuando uno analiza promedios el descenso se detuvo seguro"” Soledad Retamar

Al menos en Ciudad, el incremento podra estar impulsado por el regreso a la actividad laboral despus de las vacaciones.

Una suma de factores

Retamar seal que "el reinicio de actividades y el retorno de las personas al trabajo puede haber influido".

"Tenemos que volver a reunirnos menos frecuentemente y con menor cantidad de personas, no juntarse puertas adentro"” Rodrigo Quiroga

El descenso de nuevos casos de coronavirus, que haba comenzado en la segunda quincena de enero tras el incremento en diciembre, se detuvo esta semana, en la que, contra los 5.400 promedio que se notificaron la anterior."En los ltimos tres das vienen subiendo los casos. Son pocos das para hablar de una tendencia y puede haber influido la demora de las cargas del fin de semana largo; no obstante, explic a Tlam la docente e investigadora Soledad Retamar.La especialista, que integra el Grupo de Investigacin en Bases de Datos (GIBD) de la Facultad Regional Concepcin del Uruguay, analiz el promedio de casos tomando los ltimos siete das y evaluando tambin los ltimos catorce."Si se analiza el promedio de nuevos casos tuvimos la semana del 21 de enero con 10.337 casos diarios; la semana del 28 de enero con 8.921; la del 4 de febrero con 8.016; la del 11 de febrero con 6.673, la del 18 con 5.493 y esta semana cerr con 6.693; ah se ve una suba clara", sostuvo.En ese sentido, consider que como en esa estadstica puede incidir una posible demoras en la carga del fin de semana largo, analiz los datos promediando 14 das."Ac tenemos que el 4 de febrero el promedio diario era de 8.057; el 11 de febrero de 7.482; el 18 de febrero era de 6.676 pero de ah en adelante el descenso disminuy mucho y en los ltimos tres das se detuvo", agreg.Por su parte, el bioinformtico de la Universidad Nacional de Crdoba (UNC) e investigador del Conicet, Rodrigo Quiroga, fue mucho ms determinante., o la tercera si se tiene en cuenta el aumento de casos que tuvimos a fin de ao", evalu.El especialista indic que las notificaciones de nuevos contagios vienen aumentando en la Ciudad y las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Crdoba, Entre Ros, Jujuy, La Pampa, Ro Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero.. Y no sorprende, estbamos esperando que ocurra por una suma de factores", indic.El problema que Quiroga identific es que "muchas de las provincias en las que comienzan a aumentar de nuevo los casos lo hacen sobre un piso muy alto; entonces si empieza a haber una duplicacin cada una o dos semanas la situacin se puede complicar muy rpido y tener una ola peor que la de 2020 como sucedi en otras partes del mundo".En referencia a las causas del aumento de casos -o cuanto menos del detenimiento del descenso-, Quiroga afirm que "se trata de una suma de situaciones como la vuelta de vacaciones al trabajo, un comportamiento social similar al de diciembre con mayor frecuencia de reuniones, y la habilitaciones de todas las actividades de riesgo puertas adentro (bares, restaurantes, hoteles, gimnasios, iglesias y escuelas)".En el mismo sentido, Retamar seal que; tambin puede ser que estemos viendo el impacto de la movilizacin y la concentracin de personas por el fin de semana largo de Carnaval; en diciembre (por las fiestas) vimos que eso tuvo mucho impacto".En el anlisis de las causas, el bioqumico Santiago Olszevicki, quien tambin analiza datos desde que comenz la pandemia, aport que "en la curva de notificaciones de Ciudad de Buenos Aires vemos que viene aumentando el porcentaje de casos de la franja de entre 30 y 45 aos, a diferencia de lo que pas en diciembre, que la mayora de nuevos reportes eran de menores de 30".Esto podra ser un indicador de que, al menos en Ciudad,Quiroga seal que "si esta tendencia se consolida va a ser necesario actuar rpido para intentar frenarla antes de que se descontrole la situacin"."Por parte de los gobiernos, para empezar, debera volverse a plantear que las actividades slo se permitan puertas afuera, en bares, restaurantes, gimnasios o iglesias", aadi.En relacin a la ciudadana, indic que "tenemos que volver a reunirnos menos frecuentemente y con menor cantidad de personas, no juntarse puertas adentro, seguir usando barbijo bien ajustado a la cara y respetar la distancia mnima de dos metros".