Más de 4 millones de alumnos bonaerenses regresan a clases el lunes

Gremios docentes afirman que habr clases en la medida en que se garantice el cuidado de la salud

Los secretarios generales de Suteba y FEB, los dos gremios docentes con mayor cantidad de afiliados en territorio bonaerense, destacaron que las clases presenciales se mantendrán en la medida en que desde el Estado se garantice el cuidado de la salud de maestros y alumnos.



En declaraciones formuladas a Télam, el titular de Suteba, Roberto Baradel, afirmó que "el lunes comienzan las clases en muchas escuelas de forma presencial, en otras en forma virtual, y en algunas de manera bimodal, articulando la presencialidad con la virtualidad".



Asimismo, planteó que "la presencialidad se va a dar en aquellos lugares en los que existan condiciones para garantizar el cumplimiento de los protocolos para una vuelta segura y cuidada", pero aclaró que en el caso en que ello "no se pueda cumplir, las clases se desarrollarán en el marco de la virtualidad".



"Es importante el trabajo que se hizo en la elaboración de los protocolos. Somos muy claros en cuanto a la necesidad de garantizar su cumplimiento y entrega de elementos de seguridad", dijo y destacó el hecho de que los gobiernos bonaerense y nacional hayan "priorizado la vacunación de los docentes".



En ese tono, la titular de la FEB, Mirta Petrocni, destacó que los gremios pudieron "aportar y construir durante 2020 un Protocolo para el regreso a clases presenciales con el objetivo de que la vuelta a las aulas sea segura" y dijo que "en aquel establecimiento donde no estén dadas las condiciones por falta de insumos de bioseguridad, agua potable o problemas de infraestructura, no se comenzará".



La gremialista detalló que la FEB llevó a cabo un relevamiento la semana pasada en más de 50 distritos de la Provincia, en el que se detectó que "muchas escuelas presentaban algún tipo de inconveniente con la entrega de máscaras, termómetros, guantes, como así también establecimientos con obras o reparaciones sin concluir o faltante de insumos para limpieza".



"Estamos convencidos de que este ciclo lectivo será un gran desafío y que es imposible retomar las clases presenciales de la misma manera que se venían dando en marzo de 2020", apuntó y evaluó que "el Estado deberá garantizar las condiciones de salud de toda la comunidad educativa".



"Como gremio, estaremos muy atentos para que no se ponga en riesgo a alumnos, docentes, no docentes y toda la comunidad educativa", concluyó.