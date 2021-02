Efemérides del 27 de febrero

Efemrides

1821 - COSME MACIEL. Por orden del general Manuel Belgrano, el constructor naval y poltico Cosme Maciel iza por primera vez la bandera celeste y blanca en la ciudad portuaria de Nuestra Seora del Rosario, sobre el ro Paran, donde haba colaborado en la construccin de bateras de defensa fluvial para la guerra de la independencia contra la corona espaola.1977 - DIEGO A. MARADONA. A la edad de 16 aos, el delantero Diego Armando Maradona debuta en la seleccin argentina, dirigida por el tcnico Csar Luis Menotti. Fue en la goleada albiceleste por 5 a 1 ante Hungra en un partido amistoso disputado en el estadio boquense La Bombonera.2015 - JULIO C. STRASSERA. A la edad de 81 aos muere en Buenos Aires el abogado Julio Csar Strassera, fiscal a cargo del juicio de 1985 a los miembros de las “juntas militares” por crmenes de lesa humanidad cometidos durante la ltima dictadura cvico- militar.1926 - MANUEL ANTN. Nace en la localidad chaquea de Las Palmas el novelista, dramaturgo, poeta y cineasta Manuel Antn, ganador de tres premios Cndor de Plata. Entre las pelculas que dirigi se destacan "La cifra impar" y "Don Segundo Sombra".1932 - ELIZABETH TAYLOR. Nace en el distrito londinense de Hampstead la actriz britnica Elizabeth Taylor, una de las figuras del cine de Hollywood de todos los tiempos. Gan tres premios scar y cinco Globos de Oro, entre otros galardones, a lo largo de una carrera de ms de seis dcadas. Fue nombrada dama comendadora de la Orden del Imperio Britnico.2021 - OSO POLAR. Se celebra el Da Internacional del Oso Polar para concientizar sobre el impacto que produce el cambio climtico en esa especie, una de las que est en peligro de extincin.1918 - LEON TROTSKY. El poltico y revolucionario comunista ruso Len Trotsky (Lev Davdovich Bronstein) crea el Ejrcito Rojo de la Unin de Repblicas Socialistas Soviticas (URSS). La fuerza militar sovitica fue decisiva para la victoria aliada ante “el Eje” de Alemania, Italia y Japn en la Segunda Guerra Mundial.1999 - CHARLY GARCA. El msico, cantante y compositor de rock Charly Garca ofrece un recital gratuito en el Festival Bs.As. Vivo 3 ante unos 600.000 fans reunidos en el barrio porteo de Puerto Madero. Durante ese recital se grab el disco en vivo Demasiado Ego.1984 - THE WORKS. Queen lanza en el Reino Unido el lbum The works, el undcimo de la banda britnica de rock, que contiene populares temas como "Radio Ga Ga", "I want to break free" y "It’s a hard life".2021 - TRASPLANTE RGANOS. Se celebra el Da Internacional del Trasplante de rganos y Tejidos en reconocimiento a mdicos y personas donantes que hacen posible salvar vidas mediante ese tipo de operaciones.