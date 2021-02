Piden que se garantice "una investigación rápida y con perspectiva de género"

Los restos de Guadalupe sern inhumado en Villa Llanqun

Los restos de Guadalupe Curual, la joven de 21 años que fue asesinada el martes pasado en pleno centro de la localidad neuquina de Villa La Angostura, serán velados e inhumados este viernes en el cementerio del paraje Villa Llanquín, provincia de Río Negro, según informó el abogado de la familia, Marcelo Hertzriken Velazco.



En diálogo con Télam, Hertzriken Velazco confirmó que la despedida será íntima y se llevará adelante en Villa Llanquín, una localidad que no tiene más de cien habitantes, en un cementerio familiar, hoy mismo.



Sobre el desarrollo de la causa, el letrado manifestó que se aguarda la evolución del estado de salud del acusado de asesinar a Guadalupe, su expareja y padre de su beba, Bautista Quintriqueo (35), quien se encuentra internado en estado grave luego de intentar suicidarse en el hospital de Villa La Angostura.



"Esperamos la evolución para pedir la formulación de cargos por femicidio", dijo el letrado, quien precisó que el primer paso será la prisión preventiva del acusado y, a partir de ahí, "culminar rápidamente una tarea investigativa".



Al ser consultado por las cinco denuncias que había realizado Guadalupe contra su expareja, el abogado explicó que "la primera falla fue que no fueron comunicadas a la Fiscalía y la segunda fue no haber tomado medidas adecuadas cuando el riesgo era alto. Ahí falló el Juzgado Civil y falló la Policía".



La autopsia practicada al cuerpo de Guadalupe determinó preliminarmente que murió por una puñalada que le afectó el corazón la noche del martes pasado, cuando fue interceptada y atacada en la avenida Arrayanes, la principal de Villa La Angostura.



Tras el hecho, fue detenido el ex de la joven, quien se produjo lesiones con la misma arma y luego intentó suicidarse nuevamente al ahorcarse con el cable de una máquina en el hospital local.



De acuerdo al último parte médico dado a conocer hoy por el hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, adonde fue trasladado, Quintriqueo se encuentra "en estado grave" y con "asistencia respiratoria mecánica".



Asimismo se informó que no hubo "respuesta favorable al intento de despertarlo".