La importancia de producir vacunas contra el coronavirus en Argentina

fue bien recibido por distintos actores del campo tcnico-cientfico, quienes expresaron que "ms all de que esta produccin no est lista en el corto plazo", permite "instalar una capacidad para hacer vacunas con esta tecnologa" que puede servir para esta pandemia y para cualquier otra enfermedad."Me pareci una noticia fabulosa. La industria biofarmacutica va a tener un desarrollo enorme con esta pandemia porque todo el mundo quiere estar preparado", dijo a Tlam Emilio Malchiodi, profesor titular de la Ctedra de Inmunologa de la Facultad de Farmacia y Bioqumica de la UBA y director del Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral (UBA-Conicet)."La planta debera tener la capacidad de producir vectores virales a la que luego se le puede poner cualquier protena de un virus contra el que se quiere inocular, y uno estima que van a haber muchas vacunas de aqu en ms basadas en esta tecnologa", sostuvo.Y record que "hasta ahora la nica planta que tena esa capacidad era de la mAbxience (del Grupo Insud que produce la vacuna de Oxford-AstraZneca) que haba sido diseada para producir anticuerpos monoclonales", entonces "as se tarde un ao es un gran avance porque en esta ocasin producir la Sputnik V, pero podr producir cualquier otra" despus.En relacin al acuerdo, el ministro de Ciencia, Tecnologa e Innovacin, Roberto Salvarezza, seal en una entrevista con la Televisin Pblica que "es un acuerdo entre las partes privadas", y que el rol del Estado argentino fue "acercar a las partes"."Uno puede suponer que Argentina tendr prioridad, de la misma manera como la produccin de AstraZneca en el laboratorio mAbxience tiene una parte reservada para el pas", ejemplific el titular de la cartera cientfica.Por su parte, la mdica infectloga Florencia Cahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunologa y Epidemiologa (SAVE), coincidi en dilogo con Tlam en que se trata de "una muy buena noticia"."Si bien no es una solucin en el corto plazo, este acuerdo permite que a travs de la transferencia tecnolgica se pueda fabricar la vacuna aqu y no se tenga que depender de la importacin", ponder la especialista.Cahn record:Tambin para la mdica infectloga Leda Guzzi, integrante de la Sociedad Argentina de Infectologa (SADI) "es una excelente noticia"."La existencia de un acuerdo que transfiere tecnologa y que permite el desarrollo local de las vacunas nos permitir en el largo plazo ganar autonoma en la produccin y posterior distribucin de las dosis de vacunas", expres.Guzzi enfatiz que "en la medida en que haya pases que no puedan acceder a la vacuna, esta pandemia va a seguir amenazando a la humanidad ya que donde el virus circula libremente es capaz de desarrollar nuevas mutaciones que puedan tener escape inmunolgico a las vacunas"."Por lo tanto, es fundamental que los pases centrales comprendan esta situacin y se entienda que es clave la solidaridad y la distribucin equitativa de las vacunas porque nadie se salva solo", concluy.