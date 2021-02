Más de 50 víctimas de femicidio tenían medidas de protección que no evitaron su asesinato

El estudio es un insumo para que las polticas pblicas se conviertan en acciones concretas que eviten los femicidios.

Entre los aos 2017 a 2019, al menos 52 vctimas de femicidio directo y vinculado tenan medidas de proteccin, que no evitaron su asesinato, de acuerdo a un informe indito que difundieron este viernes las oficinas de la Mujer y de Violencia Domstica de la Corte Suprema.Se trata del ' Estudio sobre denuncias de violencia de gnero/domstica y medidas de proteccin en vctimas de femicidio ', que se realiza por primera vez, y brinda un panorama general a nivel pas, con datos ms especficos de la Ciudad de Buenos Aires, donde la Oficina de Violencia Domstica (OVD) de la Corte tiene su sede.La investigacin "busca contribuir al diseo de polticas pblicas que faciliten el acceso a justicia, eviten la revictimizacin y prevengan desenlaces fatales", se explica en el documento.Y otro objetivo citado fue "evaluar el cumplimiento de la debida diligencia desde el inicio de las denuncias hasta la resolucin de las causas judiciales".La OVD y la Oficina de la Mujer, que estn a cargo de la vicepresidenta del mximo tribunal, Elena Highton de Nolasco, tomaron como base el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (Rnfja), nico registro oficial sobre femicidios.La investigacin llega hasta 2019, ya que an no se sistematizaron los asesinatos de mujeres en contexto de violencia de gnero, del ao pasado ni de este."Algunas de las variables incluidas en este estudio ya fueron relevadas oportunamente para la elaboracin del Rnfja, pero su baja tasa de respuesta impuls la necesidad de actualizar y completar dicho relevamiento", se reconoce en el documento.Este material llega en medio de cuestionamientos a la Justicia y otros poderes estatales por la falta de acciones efectivas que impidan los femicidios, que se sostienen en la trgica estadstica de, en promedio, uno por da en el pas.Los recientes femicidios de rsula Bahillo, asesinada por el polica Matas Martnez en la localidad bonaerense de Rojas, y de Guadalupe Curual, perpetrado por Bautista Quintriqueo en la ciudad neuquina de Villa La Angostura, son una muestra de la crisis del sistema de proteccin a mujeres en situacin de violencia.Ambas, haban realizado reiteradas denuncias contra sus agresores.El informe de la Corte especific que el registro identific 821 vctimas letales de la violencia de gnero entre 2017 y 2019.De ese total, 757 fueron vctimas de femicidios directo y 64 de femicidios vinculados, que son los homicidios cometidos contra una o varias personas a fin de causarle sufrimiento a una mujer o porque intentaron protegerla.Entre las vctimas de femicidio directo, 743 eran mujeres y 14 eran mujeres trans/travesti, mientras que las vctimas de femicidio vinculado eran 33 mujeres y 31 varones.En base a este detalle, el nuevo estudio identific que 52 vctimas tenan medidas de proteccin: 33 por restriccin/prohibicin de acercamiento del agresor, y 7 sumaron adems exclusin del hogar.Y slo 5 tenan botones antipnicos, dispositivos cuestionados por no ser efectivos, ya que requieren de un monitoreo que no est resultando."Si se toman los tres aos en conjunto, se registraron en promedio al menos 17 vctimas con medidas de proteccin vigentes por ao entre 2017 y 2019 en Argentina", resumi la investigacin.Adems, en promedio, al menos 5 vctimas de femicidio por ao contaban con medidas de proteccin vencidas para el mismo perodo.Es que las medidas de proteccin solas "no alcanzan", tal como declar el jueves a TN, la ministra de las Mujeres, Gneros y Diversidad, Elizabeth Gmez Alcorta.Porque "si no hay control de esas medidas, la medida no tiene ningn sentido", agreg la funcionaria.Retomando el estudio de la Corte, hay un apartado especfico sobre la Ciudad de Buenos Aires (CABA), ya que all se asienta la OVD que depende de la Corte nacional.En esa jurisdiccin, al menos 3 de las 21 vctimas directas de femicidios asesinadas en la Ciudad de Buenos Aires entre los aos 2017 y 2019 haban realizado denuncias previas, dos de ellas tenan medidas de proteccin y ninguna contaba con patrocinio jurdico.Dos contaban con medidas de proteccin vigentes al momento de su femicidio, mientras que la tercera vctima, que denunci ante una comisara comn, no tena.Ninguna tena patrocinio jurdico.