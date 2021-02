Hay nuevos focos de incendio en las islas del Paraná y denuncian "falta de control"

Algunas zonas afectadas por los incendios intencionales son fiscales y otras usurpadas

Ecologistas rosarinos advirtieron sobre nuevos focos de incendio "intencionales" en las islas del Paran, frente a Rosario, y denunciaron la "falta de control e inaccin" de los organismos de seguridad, para evitar las repetidas quemas en el humedal.Explic que "hoy tenemos focos de incendio al norte del arroyo Los Porteos, cerca del arroyo Paranacito, y en la zona de riacho Barrancoso en lo profundo del humedal. Algunas zonas afectadas son fiscales y otras, usurpadas", afirm.Cantador coment que a principios de esta semana, "tambin se quemaron reas de riacho Barrancoso, donde es muy notorio que alguien pas navegando por la orilla y fue prendiendo fuego"., detall.El ecologista dijo luego que "los incendiarios siguen muy tranquilos quemando el interior del humedal, estn ah y ningn organismo de seguridad o control al da de hoy los encontr"."Est claro que son intencionales y realizados por personas que conocen bien el interior de las islas y llegan a lugares poco frecuentados por el comn de la gente", denunci.Segn el ambientalista rosarino "no es muy difcil saber y ver quienes circulan durante la semana por zonas del humedal, pero no hay voluntad de investigar y dedicar recursos para resolver la causa de raz"."Adems de apagar el fuego, queremos que pongan preso a los que incendian, si no, esta situacin ser eterna", finaliz el integrante de la organizacin ecologista El Paran No se Toca.Y recordaron que esas quemas, durante todo el ao 2020 "se llevaron puesto ms de medio milln de hectreas de humedal".