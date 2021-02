Apelaron la libertad de María Ovando, excarcelada hace dos días

La condena de Ovando fue apelada por el Equipo Misionero de DDHH, Justicia y Gnero, que logr su libertad a travs de un habeas corpus que haba sido presentado por Nora Cortias.

"La detencin de Mara Ovando no es ilegal o arbitraria.Es una condenada por un tribunal natural y competente. Los fundamentos de la prisin no fueron arbitrarios o irrazonables. Fue condenada a 20 aos por delitos graves"”

Mara Laura lvarez

"Claramente hay un trabajo corporativo, seguramente con el fiscal Federico Rodrguez, para intentar volver a meter presa a Mara"”

Roxana Rivas

La fiscal de Misiones Mara Laura lvarez, ya que se encontraba detenida por una condena a 20 aos de prisin, sin sentencia firme, por el supuesto abuso sexual de dos nias de su familia.En la misma causa, se sentenci a dos jvenes allegados a Ovando, Marcos Laurindo y Lucas Ferreira, a 18 y a 12 aos de crcel, respectivamente., que logr su libertad a travs de un habeas corpus que haba sido presentado en diciembre ltimo por, de la organizacinA dos das de su liberacin, lleg la presentacin fiscal, que fue consideradapor la abogada de Ovando, Roxana Rivas, que en dilogo con Tlam detall los cuestionamientos que hace a la apelacin.En tanto, lvarez, fiscal Correccional y de Menores 1 de Posadas, explic a Tlam los fundamentos de su presentacin de 30 pginas -a la que tuvo acceso esta agencia- ante la Cmara de Apelaciones.Es una condenada por un tribunal natural y competente. Los fundamentos de la prisin no fueron arbitrarios o irrazonables. Fue condenada a 20 aos por delitos graves", dijo la fiscal.Agreg que "la sentencia se encuentra en el Superior Tribunal, con CasacinUn juez inferior no puede arrogarse facultades revisores de sentencia".La decisin de liberar a la mujer fue del juez Correccional y de Menores 2 de la Primera Circunscripcin Judicial de Misiones, Csar Ral Jimnez.El Tribunal Penal de Eldorado rechaz la excarcelacin "y, es decir para la excarcelacin, por lo que se agota la instancia y las vas para poder revisar su detencin", aadi."Entonces, la nica va es el habeas corpus, basado en la ilegalidad de la detencin de Mara desde el punto de vista que ella llega a la sentencia en libertad y que recin en la sentencia condenatoria se ordena su detencin", aadi.Y explic que "una vez apelada esta detencin, los efectos de esa sentencia quedan suspendidas, ergo tambin la orden que impona su detencin inmediata".. Adems, hay citas no completas, no dice de donde las saca, son de difcil verificacin, lo que vulnera el derecho a defensa a la hora de contestar el recurso", asegur la defensora.Para apoyar su apelacin, la fiscal cit el caso “Vargas, Antonio Orlando s/ Habeas Corpus”."Se trata de una persona acusada por un delito de lesa humanidad. Entonces quiere fundamentar con el rechazo de ese habeas corpus el pedido que se rechace el nuestro, que fue presentado por Nora Cortias, lo que es un agravio que muestra la calidad institucional y jurdica que tiene, lamentablemente, esta fiscal", enfatiz la abogada.tambin fundament ante esta agencia que apel porque ": Ella (Ovando) se cas en Paraguay en primeras nupcias. Los problemas de salud que manifiesta no estn acreditados"."Ella (la fiscal) no es parte de ese proceso. Lo nico que debera haber considerado son las cuestiones relacionadas al planteo concreto del habeas corpus: que Mara no poda estar detenida porque la sentencia, que ordena su detencin inmediata, estaba suspendida".Otro argumento fiscal fue que "la sentenciada hizo una declaracin en abstracto sin recalar en la gravedad de los hechos ni en la tutela efectiva de las vctimas".Rivas calific como "improcedente este tipo de accin. La fiscal no tiene que tener conocimiento de eso porque se tramita en otro juzgado y ese expediente nunca estuvo a la vista. Claramente hay un trabajo corporativo, seguramente con el fiscal Federico Rodrguez, para intentar volver a meter presa a Mara".Rodrguez es el fiscal del caso y que llev adelante otro juicio contra Ovando.Eduardo Paredes, otro de los abogados de Ovando, dijo a Tlam que la apelacin de hoy "llega al fiscal de Cmara, y deberan darnos intervencin a nosotros y resolver. Si la decisin es contraria a nuestra defendida, tendramos que presentar un recurso de casacin para ir al Superior Tribunal, y de ltima, llegar la Corte Suprema".En tanto, lvarez, pidi a esta agencia que para "ahondar ms, hablen con el fiscal Federico Rodrguez".