El Gobierno presentó un proyecto para producción y comercialización de cannabis medicinal

Tambin impulsarn programas y desarrollos provinciales de investigacin, produccin e industrializacin.

Se realiz una reunin informativa sobre el proyecto del poder ejecutivo que modifica la Ley 14.924 y crea la Agencia Provincial del Cannabis, que tuvo la participacin de la ministra de Gobierno de Buenos Aires, Teresa Garca, y el ministro de Salud, Daniel Gollan.

La iniciativa contempla que la Agencia ser responsable de la autorizacin, certificacin, habilitacin, control, fiscalizacin y asistencia a los cultivos autorizados y que cumplan con condiciones especficas.”

Podrn cultivar y producir particulares o municipios interesados y la produccin, y control de cannabis y sus derivados sern de laboratorios pblicos y privados y universidades y/o establecimientos productivos e industriales inscriptos y autorizados por el Registro Provincial.”

Con un proyecto presentado este jueves en la Legislatura bonaerense, el gobernador Axel Kicillof busca incentivar y regular en la provincia la produccin y comercializacin del cannabis para uso medicinal, tanto para el autocultivo como la fabricacin a gran escala., le dijo a Tlamn, sobre el proyecto de ley que crea la Agencia y el Registro Provincial de Cannabis y que fue presentado hoy en la Cmara de Diputados junto con la ministra de Gobierno, Mara Teresa Garca.Gollan adelant que de aprobarse, la ley brindara "un marco jurdico para llevar adelante esta tarea, es muy importante porque el cannabis tiene capacidad de mejorar la vida de las personas".Al presentar la iniciativa ante los legisladores,Sostuvo que la iniciativa "permite avanzar sobre la definicin de una poltica pblica integral sobre la temtica del cannabis desde la investigacin, la produccin, la comercializacin, la autoproduccin y la industrializacin"."Este proyecto del gobernador Axel Kicillof le da forma a travs de la creacin de una Agencia desde cual se definirn polticas pblicas de ordenamiento de la actividad", seal.Concretamente,creando el marco regulatorio para la investigacin cientfica y el uso medicinal del cannabis Sativa y sus derivados.De ese modo, pretende crear un Registro Provincial de Cannabis para la inscripcin voluntaria de las personas que requieran asistencia del Estado para la obtencin de los productos indicados por prescripcin mdica.Tambin impulsar programas y desarrollos provinciales de investigacin, produccin e industrializacin.El experto de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata Marcelo Morante dijo a Tlam que "hablar de una Agencia significa que se est mirando de forma integral los desarrollos de cannabis ya que observarlo slo desde lo medicinal es ver un nico aspecto, cuando en otros pases se regula todo el proceso".Eso significa que engloba a toda la cadena de valor del cannabis y la opinin de distintos sectores", seal.Opin que la medida "es una forma de ampliar derechos" e indic que "la Agencia es una salida a una problemtica integral", por lo que ve la propuesta "con muy buenos ojos" y espera que "redunde en que el acceso est asegurado"., protegiendo libertades individuales y alentando la produccin nacional para generar desarrollo local", finaliz.Las personas que necesiten del cannabis y sus derivados para tratamientos mdicos podrn inscribirse voluntariamente en el Registro, mientras que quienes pretendan acceder al cannabis a travs del autocultivo debern registrarse obligatoriamente.El proyecto, a la vez, busca autorizar en el mbito provincial la prescripcin del aceite de cannabis o sus derivados para tratamiento mdico en todo el sistema de salud provincial.Consultada al respecto, la presidenta de la fundacin sin fines de lucro Mam Cultiva, Valeria Salech, analiz que "es fundamental que el Estado incentive, regule y garantice que haya desarrollo productivo en la provincia, no porque falte sino porque existe pero de modo clandestino".Detall quey aadi que, por el momento, en la propuesta "no queda claro qu va a pasar con esas personas".Con todo, recalc la importancia de la iniciativa "para que se puedan adquirir productos de calidad en un mercado competitivo en el que las asociaciones actuamos como reguladoras de precios, con alternativas sustentables y ecolgicas".Salech destac que las 48 organizaciones que trabajan en el territorio bonaerense son las "garantes de la calidad que los usuarios merecen y necesitan", dado que luchan "responsable y amorosamente desde hace aos por la salud"."Celebramos que el Gobierno se meta en esta camisa, pero pedimos por favor que nos convoquen a las organizaciones para que puedan contemplar en el proyecto nuestro saber y nuestro recorrido en el territorio, ya que sabemos exactamente cmo funciona", apunt la referente de la entidad.que no han encontrado una mejora con la medicina tradicional e impulsa el uso de cannabis medicinal.