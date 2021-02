Nadarán los 385 kilómetros del río Santa Cruz por los tripulantes del Ara San Juan

Cuatro nadadores realizarn la cuarta travesa en homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan.

Julio Gaitn, Hctor Guittard, Pablo Pera y el entrenador del grupo, Alejandro Amuchstegui.

“Es un hecho indito, no hay antecedentes ni en el pas, ni en la regin, de nadar estas distancias en un ro que tiene su origen en el hielo de la Cordillera de los Andes”” Julio Gaitn

Las etapas de la travesa

Cuatro nadadores del Club Deportivo Hispano Americano (CDHA) de Ro Gallegos realizarn la cuarta travesa en homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan sobre los 385 kilmetros del ro Santa Cruz, desde su nacimiento en el Lago Argentino hasta su desembocadura en el Ocano Atlntico.Julio Gaitn, Hctor Guittard, Pablo Pera y el entrenador del grupo Master del Celeste santacruceo, Alejandro Amuchstegui, iniciarn este sbado desde las 8, en el Lago Argentino,la travesa planificada en cuatro etapas de 100 kilmetros diarios. Tienen previsto nadar un promedio de 10 horas por da, hasta el 2 de marzo inclusive, con temperaturas de entre 7 y 9 grados por el origen glaciar de las aguas, hasta los 12 grados., dijo a Tlam GaitnEl nadador, de 49 aos, agreg que cuando sucedi el hundimiento del submarino, el 15 de noviembre de 2017, opt por manifestarse "de alguna manera en homenaje a sus tripulantes”.En esta oportunidad se sumar, en cada etapa, el homenaje con una plaqueta recordatoria a los nadadores Juan Pablo Rquez , Daro Chacano (Ro Turbio), Gustavo Moine y el referente social y deportivo de Caleta Olivia, Wilson Parada, que muri por coronavirus.agreg sobre el grupo mster con el que entrena en el natatorio del CDHA y en distintos cursos de agua de la zona.Gaitn dijo que para cumplir este nuevo objetivo “desarrollamos distintos entrenamientos, no slo en pileta, que se pudo poco por la pandemia, tambin entrenamiento en seco y nutricional, muy importante para este tipo de desafos”.Los primeros 100 kilmetros, desde el Lago Argentino, se extendern hasta la altura del paraje Fortaleza de Vialidad Provincial, a 20 kilmetros de la represa Cndor Cliff.La segunda etapa, el domingo 28 de febrero, desde Fortaleza hasta la Estancia San Ramn, y el tercer da intentarn nadar unos 115 kilmetros hasta la toma de agua ubicada en la margen derecha del ro Santa Cruz, pasando Comandante Luis Piedra Buena."El cuarto da esperaramos cmo trabaja la marea, cul es el momento ms oportuno para emprender la ltima etapa, la ms difcil, porque es donde se encuentra el ro con el mar e influyen mucho las mareas”, aadi el nadador.Una de la Unidad Portuaria de la provincia que depende del Ministerio de la Produccin y otro de la Unidad de Rescate y Salvamento de Bomberos que pertenece al Ministerio de Seguridad.Proteccin Civil llevar la logstica por tierra con una camioneta y un cuatriciclo y la Secretara de Deportes estar encargada de "lo que haga falta en cada una de las etapas”."Es una logstica muy grande, esta travesa no se podra realizar si no contramos con el apoyo de distintos estamentos del Gobierno de la provincia y de Represas Patagonia", destac.Gaitn adelant que "la idea es institucionalizar esta travesa y darle continuidad por generaciones de nadadores".