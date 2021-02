El misterioso piano que toca La Cucaracha sobre el asfalto patagónico en Piedra del Águila

El "asfaltfono" suena en el Km 1449 de la Ruta 237 (Foto Municipalidad de Piedra del guila)

Piedra del guila, msica en el camino.

Vialidad Nacional desarrolla esta primera experiencia en la zona de Piedra del guila .

Asfaltfonos

Musical Road en Lancaster, California

En Holanda pasaron de la novedad al fastidio

Corre para escuchar



Se trató de una instalación conformada por 63 varillas tubulares metálicas alineadas a lo largo del Parque de la Madre. Cuando los visitantes a la muestra pasaban golpeando los caños con otro metal, el efecto era similar al de un gran teclado del que surgía la Canción de la Alegría, de Ludwig van Beethoven.

El órgano de Mar







El órgano Morske Orgulje fue galardonado en el año 2006 con el Premio Europeo del Espacio Público Urbano.

A 12.642 kilómetros de Piedra del Águila, siempre en línea recta y manteniendo la dirección noreste, se encuentra Zadar, una ciudad de Croacia con más de 3000 años de historia. Allí el arquitecto Nikola Bašić construyó en 2005 el Morske Orgulje, que forma parte de las intervenciones con las que se busca hacer visible la pérdida de patrimonio cultural, destruido por los bombardeos aliados durante la Segunda Guerra Mundial. El órgano de más de 70 metros de largo fue hecho en hormigón, con escalones de mármol, extraído de las mismas canteras que el que se usó para edificar la Casa Blanca norteamericana. Debajo de esta estructura hay 35 tubos de polietileno de diferente diámetro, que producen diversas melodías cuando la fuerza de las olas empuja el aire acumulado en los conductos y el sonido emerge de los orificios que dan a la superficie del paseo.El órgano Morske Orgulje fue galardonado en el año 2006 con el Premio Europeo del Espacio Público Urbano.

El camino que une las ciudades de Neuqun y Bariloche se caracteriza por la espectacularidad del paisaje, con figuras erosionadas por el viento a lo largo de las eras geolgicas yobras como la represa de El Chocn y su lago artificial Ramos Mexa, de ms de 800 kilmetros cuadrados, y los rescates paleontolgicos en una de las zonas ms prolficas en materia de hallazgos prehistricos.Pero en esos kilmetros de estepa patagnica que se extienden hasta llegar a la zona cordillerana, la vista no es el nico sentido a estimular., los viajeros se sorprenden cuando, de pronto, escuchanUnas corcheas gigantes estampadas en blanco sobre el asfalto anticipan que, unos metros ms adelante, llegar un “solo para ruedas derechas” que suena por efecto de la vibracin de las lneas pintadas horizontalmente en el pavimento.“La Cucaracha” est a pocos kilmetros de Piedra del guila, una ciudad de alrededor de 5.000 habitantes edificada alrededor de un accidente rocoso, que es un paso obligado para cientos de miles de egresados y turistas que viajan a Bariloche.Fuentes oficiales confirmaron queque, al menos por ahora, se puso en prctica solamente en la provincia de Neuqun. Se trata de la una experiencia piloto cuyo funcionamiento est en etapa de evaluacin, dijeron.“Es una idea que se trae de Europa donde se usa principalmente en rutas que pueden ser montonas para los conductores, para evitar los accidentes generados por el cansancio”, explicaron desde el organismo encargado de la construccin y el mantenimiento de los caminos nacionales.“Un da de enero,”, cont a Tlam Pamela Gonzlez, coordinadora de Turismo de la municipalidad de Piedra del guila, quien en ese momento comenz a buscar informacin.“Realizamos un registro fotogrfico del lugar, para poder incluir la existencia de ‘el piano del kilmetro 1.449’ entre las informaciones que se brindan a los viajeros”, relat.En el perfil de Facebook del rea de Turismo municipal se recomienda transitar a la velocidad indicada para la zona (el dispositivo est instalado a la salida de un rea urbana) para escuchar el fragmento de la cancin, cono de los aos de la insurgencia mexicana, de la mejor manera posible.Tal como indicaron desde Vialidad Nacional, existen antecedentes del uso de seales sonoras como elemento de seguridad vial en otras partes de mundo. Las bandas blancas ms conocidas son las que, adems de servir como marcas de sealizacin horizontal, pueden presentar relieves que transmiten temblores a travs de las ruedas para alertar sobre posibles peligros.A esas funciones se suma el uso de vibraciones que generan melodas si los autos circulan a menos de la mxima permitida. El objetivo es invitar a los automovilistas a disminuir la velocidad sin apelar a carteles intimidatorios. Todo indica que la idea es ofrecer un premio musical y no amenazar con el castigo de una multa.El primer pas en utilizarlos fue Dinamarca que en 1995 cre la primera carretera musical y la llam Asphaltophone. Posteriormente ese tipo de instalaciones se extendi a rutas de Japn, China, Corea del Sur y Estados Unidos.Adems de pensar en la seguridad vial, hubo quienes vieron la posibilidad de sacarle el jugo a la idea a travs de propuestas publicitarias y en 2008 la automotriz Honda utiliz esta tecnologa para promocionar su modelo Civic. Para ello instal en una ruta de Lancaster, California, una sealizacin musical perceptible cuando los autos no sobrepasaban los 55 kilmetros por hora.En abril de 2018, los habitantes de la localidad holandesa de Jelsum se unieron para terminar con lo que consideraban una pesadilla.Las autoridades haban invertido 80.000 euros para instalar un tramo de bandas rugosas “musicales”, que hacan sonar el himno de la regin holandesa de Friesland si los autos pasaban sobre ellas a menos de 60 kilmetros por hora.La novedad dio paso al fastidio de los vecinos que escuchaban da y noche los acordes disparados por el trnsito.Despus de una serie de protestas las bandas sonoras fueron retiradas.