En lo que va de diciembre se desactivaron 170 fiestas clandestinas en Mar del Plata

Un total de 170 fiestas clandestinas fueron desactivadas en la ciudad de Mar del Plata desde que se puso en marcha la temporada de verano, el último 1 de diciembre, y se recibieron cerca de 600 denuncias, según informó este domingo el Municipio de General Pueyrredón.La Secretaría de Seguridad local precisó que en lo que va del mes se recibieron "unas 600 denuncias" por parte de vecinos al número de WhatsApp habilitado por la comuna con esa finalidad y a partir de estos reportes "se desactivaron 170 fiestas ilegales".El Municipio señaló además que 90 denuncias "fueron derivadas al 911 para dar intervención" a fuerzas policiales.El coordinar del gabinete local, Alejandro Rabinovich, aseguró que "los turistas tienen que saber que esto no es el AMBA", y que "cuando de afuera preguntan qué es lo que deben saber los turistas para venir a Mar del Plata les decimos que los vamos a controlar, de día y de noche"."Como dijo alguna vez el intendente, esto no es joda. Porque estamos cuidando la salud, la seguridad y el trabajo de los marplatenses", dijo Rabinovich, quien precisó que en las fiestas clandestinas no sólo se infracciona al responsable de la organización, con multas de hasta un millón de pesos, sino que también se notifica a los presentes por violar el artículo 205 del Código Penal, en el marco del DNU dispuesto por la pandemia.En ese sentido, consideró que "hay que desactivar la clandestinidad a partir de la legalidad", y que "las prohibiciones totales llevan al aumento de la clandestinidad"."Siempre existió el formato de fiestas privadas pero este año estamos viendo muchos más. En el entretenimiento legal hay protocolos y significa trabajo, mientras que la clandestinidad es inseguridad y desempleo", dijo, y agregó: "En estos lugares no se cumple ningún protocolo ni de seguridad, ni sanitario. Esto es absolutamente peligroso".Por último, sostuvo que es necesario "el funcionamiento de los entretenimientos con protocolos porque significa más trabajo, más seguridad y más salud".