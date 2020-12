Advierten que los reencuentros en las Fiestas pueden acentuar el sobrepeso

Durante las fiestas habr que estar atentos a los desrdenes en la alimentacin y limitar los excesos".

En Argentina 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso.

El sobrepeso y la obesidad generados por los desórdenes alimenticios durante la pandemia pueden llegar a incrementarse, inclusive a nivel cardiovascular, tras las fiestas de Navidad y Año Nuevo, según especialistas en nutrición que aseguraron que las emociones de los reencuentros pueden jugar un papel preponderante en estos aumentos."No hace faltan las fiestas para saber que ya hay sobrepeso en la población y que después de estos festejos saldremos con dos o tres kilos más" dijo a Télam, quien señaló a Télam que durante la pandemiaque consultó a adultos de 18 a 70 años,durante la cuarentena.Para Marchetti, durante las fiestas "esa ansiedad y emoción de encontrarse o la incertidumbre de saber si estás contagiando a uno de tus familiares se ven muy marcadas en la fantasía" de las personas.En este punto, el profesional manifestó que "hay que pensar de antemano que si uno come un plato salado, un plato dulce y brinda con una copa no le hará mal por una noche,Todo esto se ve incrementado por el comportamiento del argentino ante la comida para estas fechas, "en la que empieza con un asadito al mediodía y luego sigue con unas medialunas a la tarde y las cosas típicas de Navidad después"., la Navidad y el Año Nuevo "son momentos en los que la comida y la bebida ocupan el centro" y consideró que "luego de un año de muchas privaciones y restricciones, durante las fiestas habrá que estar atentos a los desórdenes en la alimentación y limitar los excesos".Repensar los hábitos alimenticios ante la atención depositada en el virus Sars CoV-2 resulta clave a la hora de no incurrir en desórdenes que puedan acarrear otras enfermedades., destacó Bosoño y consideró que las afecciones como la-que no estátienen una prevalencia en la población Argentina muy alta, por lo que es necesario repensar nuestros hábitos"., si tenemos la convicción de que "somos lo que comemos", atender cada día -incluida las fiestas- a lo que ingerimos es esencial para esa prevención.Según el Ministerio de Salud, en Argentina, consideró queAsimismo, advirtió que "Para evitar los excesos, Valeiras recomendó "no comer en cada uno de los encuentros por las fiestas como si fuera la última vez".Esto significa"Educarse sobre las emociones en estas fiestas", recomendó Marchetti, quien destacó la necesidad de poder dominarlas para no incurrir en excesos que terminen inflamando, apostando más a la comida real y menos a los alimentos procesados.