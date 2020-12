La marea verde argentina es un movimiento inspirador para las feministas latinoamericanas

"La marea verde en Argentina ha inundado Amrica Latina de esperanza", Luca Lagunes, Mxico.

Bajo el influjo argentino, podramos decir que nos estamos acercando a ser un movimiento de masas", Liz Melndez, Per.

"La capacidad, el tino, la lucidez y la inteligencia de las argentinas por haber generado smbolos muy concretos", Mara Galindo, Bolivia.

"La universalizacin de la paoleta verde tiene un efecto muy poderoso", Laura Castro, Colombia.

"En Argentina se logr el dilogo con toda la poblacin para contribuir a la deconstruccin de los estigmas y falsos argumentos", Carla Gisele Batista, Brasil.

Nuevo impulso en la región

La marea verde a favor de la legalización del aborto en la Argentina ha sido un movimiento inspirador para las feministas de América Latina, que tuvo un impacto en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos en la región, según señalaron diversas militantes feministas latinoamericanas a Télam.La posibilidad de que la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) sea ley en la Argentina no es menor en la región con la tasa de embarazos no planeados más alta del mundo y donde el 97% de las mujeres en edad reproductiva viven en países con leyes de aborto restrictivas, según datos de la ONU., consideró la periodista feminista y socióloga mexicana,, especializada en perspectiva de género."Colocó la esperanza y el entusiasmo para el movimiento feminista en la región, para reagruparnos entorno a la defensa y a la exigencia de que el aborto sea ley y el Estado cumpla con su deber a proteger y salvaguardar la vida e integridad de las mujeres", agregó., este impacto se reflejó con la movilización de las mujeres en las calles, que nunca había sido "tan inmensa, numerosa y tan clara" en la demanda de ILE, según Lagunes.Algo similar a lo sucedido, donde la gran movilización de las feministas en la Argentina fue "inspiradora" y tuvo desde sus inicios un "" para las peruanas, afirmó, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, la organización feminista más antigua del país.Una cualidad destacada también por, quien consideró fundamental que el reclamo por el aborto legal en la Argentina se haya conquistado desde las calles y no sea la concesión de un partido o de un Gobierno., manifestó Galindo, para quien la lucha feminista no tiene fronteras.La militante boliviana subrayó"Desde que se inició la marea verde en la Argentina y se expandió a toda la región, todo lo relacionado con la defensa del derecho a que las mujeres puedan hacer un aborto legal y seguro tiene el símbolo verde, el de la marea verde", dijo también Meléndez, quien indicó que el pañuelo verde fue adoptado en Perú.El símbolo fue replicado en los últimos años en numerosos países latinoamericanos, como en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Paraguay, entre otros."Es como un hito del movimiento latinoamericano, en que podemos decir tenemos una bandera", opinó.Para Castro, la marea verde argentina es además un referente comunicacional en la región, tanto por su apropiación de las redes digitales como por su estrategia discursiva y mediática para hacer de la causa una demanda de la sociedad civil en su totalidad."Lograron un encuadre en clave de que la ILE no es una demanda feminista, como muchas veces 'se sataniza' la causa, y en cambio lo plantearon como una demanda de justicia, de la democracia, un tema de salud pública", precisó.Una opinión compartida por la militante feministaOtro sello "muy particular" de esta nueva ola verde latinoamericana son las juventudes, recalcó asimismo Lagunes, que crecieron con "la cultura de la ciudadanía y los derechos humanos", y en México derivó en una reorganización de las nuevas feministas.También en Perú la juventud fue impulsada a sumarse a esta lucha gracias al "impacto definitivo" de la ola verde argentina -compuesta de personas de todas las edades, pero sobre todo de jóvenes-, que fue asimilada como un símbolo de "libertad", expresó la representante de Flora Tristán.La tramitación del proyecto de ILE en Argentina tiene en vilo a los movimientos feministas latinoamericanos, que esperan que su aprobación dé un nuevo impulso a su tratamiento en la región., dijo Meléndez.También en Brasil, las agrupaciones de mujeres están "muy animadas" con el proceso argentino, que "viene como un aliento para el futuro", declaró Batista, pese a que esperan una embestida de los antiderechos, respaldados por el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro."Creo que l", afirmó, por su parte, Galindo, quien consideró que va a afectar "muchísimo" a la reforma penal planteada por el Gobierno de Luis Arce en Bolivia, donde el aborto está penado con seis años de cárcel, y al proceso constituyente en Chile."Es importante que las compañeras argentinas y todas las feministas nos sentemos a formular utopías porque ahora es cuando es más relevante relanzar nuevos sueños para un movimiento que está gestando cambios en nuestras sociedades", concluyó.