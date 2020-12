A días del debate, reclaman a los senadores que "salden la deuda con la democracia"

Bajo el ttulo "Es Ahora, #Abortolegal2020", desde la Campaa recordaron que "la lucha por la despenalizacin y legalizacin del aborto en la Argentina tiene un recorrido de dcadas".

💚 Faltan 3 das

Y pasaron 15 aos

💚 De militancia

💚 De organizacin

💚 De estar en cada ciudad

💚 En todo el pas

💚 De pauelos verdes

💚 Una consigna: ESI para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir!

Ilustracin: @elvirailustra #EsAhoraSenado pic.twitter.com/YI16pmNQte Campaa Nacional por el Derecho al Aborto - Cba (@campabortocba) December 26, 2020

"Este momento es bisagra: está en sus manos la posibilidad de cambiar la historia"”

Estela Daz: "Hay un contexto propicio para que el aborto sea ley" La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, aseguró que “hay un contexto propicio para que el aborto sea ley” e insistió en que “el aborto existe y existirá, legal o clandestino”.



Díaz señaló, en declaraciones a radio Provincia, que “seguimos con la expectativa de lo que pasa en el Senado” en las horas previas a que la Cámara Alta se expida sobre el proyecto en una sesión que comenzará el martes.



La funcionaria consideró que algunas cuestiones que pretenden ser revisadas, pueden ser contempladas en la reglamentación, sin necesidad de que se demore la sanción de la ley y puntualizó que “la violencia contra los legisladores que están a favor de la iniciativa no ha escalado más y en Diputados noté un clima de debate muy tranquilo, fue más baja la virulencia argumentativa de los opositores".



Díaz subrayó que “este proyecto se presenta junto al de 1.000 Días" y sostuvo que "son dos iniciativas que garantizan las decisiones reproductivas, tanto cuando querés continuar la gestación, como para cuando no querés hacerlo”.



“Es inaceptable que las mujeres seamos llevadas a la clandestinidad del aborto o a la violencia obstétrica que recibimos al llegar al hospital con alguna interrupción, sea provocada o no”, afirmó.



En ese marco, destacó que la legalización del aborto “descomprimirá al sistema de salud que hoy tiene que atender las complicaciones que en muchos casos son cirugías y terapias intensivas”.



Por último, la ministra elogió el presupuesto 2021 de la Provincia: “Pone el énfasis en la salud, la educación, la igualdad, e incluye infraestructura de cuidado que apoya el trabajo de las mujeres, de la infancia y de las personas que necesitan cuidados”.

Integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito instaron a los senadores y senadoras argentinas a que "sean parte de la historia" y "salden esta deuda de la democracia", a pocos días de tratarse en el Senado el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que tuvo media sanción en Diputados el 11 de diciembre pasado."Este 29 de diciembre tenemos la oportunidad como sociedad de avanzar hacia la ampliación de derechos", manifestaron desde la Campaña y agregaron se necesita esta ley "para resolver un problema de salud pública, de justicia social y de Derechos Humanos".Bajo el título "Es Ahora, #Abortolegal2020", desde la Campaña recordaron que "la lucha por la despenalización y legalización del aborto en la Argentina tiene un recorrido de décadas" y destacaron que en la elaboración de este proyecto de ley participaron "más de 700 organizaciones políticas, sociales, feministas, de mujeres, LGBTIQ+, sindicales, académicas y estudiantiles"Con la consigna “Educación Sexual para Decidir, Anticonceptivos para no Abortar y Aborto Legal para no Morir”, la entidad explicó que el objetivo es "lograr el aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar"."Cada tres horas en nuestro país una niña de entre 10 y 14 años es obligada a gestar y a parir. Desde el regreso de la democracia, en la Argentina hubo 3200 muertes por abortos realizados en condiciones insalubres, y podrían haberse evitado", advirtieron."No estamos discutiendo posiciones personales en relación a la experiencia particular del aborto, sino planteando cuál será la respuesta del Estado argentino a aquellas personas cuyas circunstancias de vida las llevan a decidir la interrupción de un embarazo", aseveraron en un comunicado.Asimismo, consideraron que con esta ley se busca "dar un salto cualitativo" y "garantizar acompañamientos respetuosos, escucha, servicios de salud de calidad" o por el contrario "ignorar que el problema del aborto existe, y seguir condenando a esas mujeres, niñas y otras personas gestantes a abortar en la clandestinidad y sin servicios de salud adecuados"La organización afirmó que "este momento es bisagra: está en sus manos la posibilidad de cambiar la historia. La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ( IVE) no obliga a nadie: la falta de regulación de esta situación obliga a caer en la enfermedad, en la cárcel o en la muerte"."Este 29 de diciembre tenemos la oportunidad como sociedad de avanzar hacia la ampliación de derechos. Senadores y senadoras: sean parte de la historia y salden esta deuda de la democracia. Necesitamos esta ley para resolver un problema de salud pública, de justicia social y de Derechos Humanos", reclamó la entidad.