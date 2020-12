Un colectivo de familias ve con "suma preocupación" el fallo sobre las vacantes escolares

El colectivo "La Vacante es un Derecho" ve con "suma preocupacin" el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires por la falta de vacantes en las salas de 2 y 3 aos.

El colectivo "La Vacante es un Derecho" ve con "suma preocupación" el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires por la falta de vacantes en las salas de 2 y 3 años de los establecimientos de gestión pública, al que consideró "una seria afrenta ante las escasas posibilidades para reclamar"."Con este tipo de fallos, se está legitimando el accionar de un Poder Ejecutivo que por decisión política no resuelve de manera eficiente y de raíz la problemática de la falta de vacantes", indicó un comunicado de la organización porteña.El texto sostuvo que "nos alarma que la letra avance en desestimar reclamos individuales y llevarlos hacia los reclamos colectivos ya existentes. Consideramos que con este tipo de precedentes, se debilita aún más el rol de las familias y de la comunidad educativa organizada, invisibilizándolo"."Nuestra fuerza radica en las redes que construimos, y de ninguna manera vamos a naturalizar que esta problemática que nos afecta en nuestras singularidades quede en una única causa a la cual nos va a ser mucho más difícil acceder, y cuyos tiempos se van a hacer eternos, perjudicando una vez más a nuestros niños y niñas", precisó la organización.En la Ciudad se vive "una crisis educativa de dimensiones importantes, con más de 25.000 niños, niñas y jóvenes sin vacante", de acuerdo a las estimaciones de "La Vacante es un Derecho".Hace unos días, el TSJ emitió un fallo por una causa iniciada en 2018, cuando una madre intentó inscribir a su hijo de dos años en un establecimiento público de la Ciudad y exigió que si no se conseguía la vacante, que fuera subsidiada en un jardín privado.En ese momento, el Gobierno porteño no le brindó ninguna de las dos opciones y el niño quedó "en lista de espera", pero ahora el máximo Tribunal local consideró que la administración local no está obligada a garantizar vacantes en salas de 2 y 3 años de establecimientos educativos de gestión pública."Entendemos que tal magnitud de familias afectadas debería repercutir en acciones y una respuesta rápida por parte del Gobierno de la Ciudad que garantice el derecho de nuestros niños y niñas, por ejemplo, construyendo las escuelas necesarias ante la creciente demanda, pero sabemos que no es así", aseguró el colectivo.Por otra parte, dijo que el fallo también recorta el acceso a la justicia y el reconocimiento del derecho a la educación a partir de los 45 días, ya que establece que debiera haber criterios de vulnerabilidad económica, "entendiendo que la educación pública no es un espacio de libre acceso, sino un depósito de pobres".Finalmente, aseveró que es "vergonzoso" que este fallo desligue al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a su gabinete "de la responsabilidad que le cabe en la fijación de prioridades para la distribución del presupuesto de la Ciudad".