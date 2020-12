Dieciséis heridos por pirotecnia, descorches y una riña fueron atendidos en tres hospitales

En el Lagleyze,ingresaron "dos personas con traumatismos por pirotecnia, una por descorche de una cerveza, otra con heridas por una ria callejera y un nio con herida de pirotecnia", dijo la jefa de guardia.

Dieciséis personas, quince de ellas con lesiones leves por pirotecnia, descorches y una riña, y un paciente que requirió cirugía, fueron atendidas en el Instituto Oftalmológico Pedro Lagleyze, el Hospital de Quemados y el Hospital Santa Lucía, cuyos voceros afirmaron a Télam que "año tras año viene descendiendo" la cantidad de heridos durante los festejos de Navidad.En el, ubicado en el barrio porteño de La Paternal, ingresaron "dos personas con traumatismos por pirotecnia, una por descorche de una cerveza, otra con heridas por una riña callejera y un niño con herida de pirotecnia", dijo a Télam Anahí Lupinacci, jefa de guardia del centro especializado., agregó.Valeria Fernández, cirujana plástica del, en el barrio de Caballito, afirmó que en las últimas horas fueron atendidos cuatro menores y un adulto por heridas vinculadas con el uso de pirotecnia."Ingresaron cuatro menores de edad de entre ocho y 13 años (tres varones y una mujer) y un adulto de 28 años, todos con heridas leves por pirotecnia", contó a Télam en la puerta del centro de saludLa médica dijo que en el caso de los niños las heridas fueron provocadas por el uso de estrellitas."Hicimos curaciones en el momento y tienen que venir por consultorio externo en la semana para ver su evolución", añadió.La cirujana recordó que el año pasado no recibieron ningún paciente herido por uso de pirotecnia, "lo que no ocurría hacía 38 años", aunque consideró que los casos "bajaron considerablemente"."La gente fue tomando conciencia y desde hace tres o cuatro años viene muy bien", finalizó.En tanto, Carlos Díaz, jefe de guardia del, en el barrio de San Cristóbal, indicó a Télam que fueron atendidas seis personas, de las cuales "cinco casos fueron leves y uno requirió cirugía"."Ingresaron seis pacientes, cinco con heridas por pirotecnia y uno con traumatismo por un corcho, de los cuales solo uno es quirúrgico. Todos son menores de 15 años, y el paciente que necesitó cirugía es de gravedad relativa", aseguró Díaz, quien sostuvo que en relación al año pasado las consultas cayeron a la mitad."Desde 2015 a la fecha los pacientes en las fiestas vienen con un descenso aunque no tan marcado como fue el del 2019 a 2020". concluyó.