Por las fiestas, disponen test rápidos y refuerzan las guardias en centros de salud provinciales

Continan los testeos de coronavirus.

Las tradicionales guardias en los centros de salud por las fiestas navideñas se verán reforzadas desde este jueves, en el contexto de la pandemia de coronavirus, con protocolos y operativos específicos y la aplicación de test rápidos a quienes concurran a los servicios de emergencia de las provincias que suelen atender intoxicaciones por alcohol o heridas accidentales en medio de las celebraciones.A las recomendaciones que hicieron las autoridades provinciales para evitar reuniones sociales de más de 20 personas y sugerir que los encuentros se concreten al aire libre, sin besos ni abrazos, los Ministerios de Salud dispusieron medidas de refuerzo en los hospitales para fortalecer la atención sanitaria, segúnEn, el ministro de Salud, Fabián Puratich, informó a esta agencia que se dispuso que durante las guardias por las Fiestas de Navidad y Año Nuevo todos los hospitales estén provistos con test de antígenos rápido de Covid-19 que "son los que se aplican en el Plan Detectar".El funcionario explicó que "las guardias se organizan como todos los años con esta particularidad en contexto de pandemia que son los test rápidos, de manera que si alguien ingresa a la guardia con sintomatología compatible sea inmediatamente sometido a la prueba cuyo resultado está en unos minutos".En, el subsecretario de Salud, Oscar Sagás, explicó que habrá refuerzos en el área sanitaria en "Horcones, Uspallata y Potrerillos, también en el Este y en el Valle de Uco. En el caso del Carrizal habrá ambulancias de los concesionarios de los clubes que están autorizados"."El Sur también va a estar cubierto el Nihuil, con un móvil, y además hay un centro de salud que va a estar operativo, al igual que en Los Reyunos y Valle Hermoso", añadió.Sagás recomendó además que "cuiden a los adultos mayores" que asistirán a las fiestas e hizo un repaso de las medidas de higiene y seguridad para evitar el contagio de Covid-19 como "el distanciamiento, realizar el evento en espacios abiertos y el uso de barbijos".En, además, se dispusieron tres centros de testeos rápidos para que las personas que deseen reunirse en las fiestas con sus familiares tengan la certeza de no ser portadores de Covid-19.A su vez, en la provincia se instalaron tres hospitales modulares, en los Valles de Calamuchita, Traslasierra y Punilla, destinados a atender casos de emergencias por Covid-19, ante el eventual traslado de gran cantidad de turistas a esos sitios.Las autoridades sanitarias provinciales explicaron que no desarrollaron ningún esquema especial de emergencia por las fiestas, ya que el sistema sanitario se encuentra ocupado solamente en 21,2% en las camas disponibles para pacientes con Covid-19 y las camas con asistencia mecánica respiratoria alcanzan el 16,5% de ocupación.En, la directora del SAME, Miryam Valdiviezo, dijo que las doce bases del servicio “funcionarán con normalidad para ofrecer asistencia, atención y traslado inmediato en los casos que así lo requieran”,“El Same ofrece también la posibilidad de consultar sobre salud mental y diferentes situaciones emocionales en estas fiestas en pandemia, particularmente para quienes vayan a pasar estas fechas solos”, remarcó.Valdiviezo advirtió que “la mayor preocupación es el consumo excesivo de alcohol y con ello, el incremento de siniestros viales que provocan severas consecuencias en la propia persona y en terceros".Por otro lado, recomendó que “la pirotécnica lumínica, única permitida en la provincia, sea manipulada solamente por personas mayores de edad, evitando que los menores lo hagan y tomando siempre la precaución de verificar el estado y condiciones adecuadas del artefacto, ya que puede ocasionar quemaduras”.En, fuentes sanitarias dijeron que las guardias de los hospitales y sanatorios privados funcionan recargadas desde comienzos de la pandemia al igual que la organización del ingreso y egreso de los pacientes que deban concurrir a los establecimientos sanitarios donde no se cambiarán las formas armando nuevos corredores.A su vez, todos los pacientes que concurran voluntariamente a los centros de salud deben hacerlo con la constancia de haberse hisopado y se realizará obligatoriamente este estudio a quienes no cuenten con el mismo o el plazo de vigencia esté vencido.Asimismo, se ha realizado desde distintas organizaciones una fuerte campaña en los medios para evitar el uso de pirotecnia y respetar los protocolos sanitarios.Las autoridades sanitarias estimaron que los mayores problemas, como todos los años, estarán centrados en el exceso de consumo de alcohol y en los accidentes de tránsito, con el agravante de los contagios por Covid-19.En, en tanto, el Ministerio de Salud recordó que se va a "garantizar el funcionamiento" de los hospitales y centros de salud provinciales, y sus respectivas guardias, durante las festividades y hasta el 22 de enero inclusive.En, donde los casos positivos continúan en aumento, las autoridades dispusieron medidas especiales como restricción de tránsito hasta las 3 de la madrugada y estrictos protocolos para cada localidad, según el nivel de contagios detectados.La gobernación indicó que, en caso de síntomas, en Río Gallegos las personas podrán llamar al 107 para testeos e indicaciones correspondientes.El último parte provincial consignó que había 304 nuevos casos sobre un total de 2.736 activos.