Apelan a la "responsabilidad" para cuidarse "como sabemos que hay que hacer"

Es preferible elegir comidas fras y livianas para no aumentar la temperatura corporal.

Las reuniones familiares y entre amigos, preferentemente deben ser al aire libre y con tapabocas.

Consejos oficiales

Muchas personas se estn preparando para reunirse con sus familiares, amigos y seres queridos. ⤵️



Aqu te mostramos 7️⃣ pasos para prevenir la propagacin de #COVID19 durante estas #FiestasSaludables pic.twitter.com/ARnEamew6U OPS/OMS Argentina (@opsargentina) December 23, 2020

Reuniones al aire libre con distancia social y entre no más de 10 personas que sólo se saquen el barbijo para comer o beber y no compartan utensilios son las recomendaciones principales para estas fiestas de especialistas infectólogos consultados por Télam, quienes apelaron a la "responsabilidad social" en coincidencia con las indicaciones ya efectuadas por el Ministerio de Salud y la OMS."Van a ser unas fiestas atípicas, con circulación del virus y aumento de los casos. En este contexto no es que no se puedan hacer reuniones, pero hay que conocer los límites y saber qué medidas tomar para que esto no termine después en más casos, internaciones y muertes", dijo a TélamPor su parte,y secretaria de comunicación de la Sociedad Argentina de Vacunología e Infectología (SAVE),, aseguró que pueden constituir una "situación de riesgo" no sólo las fiestas sino "también las reuniones previas de fin de año con los grupos de amigos o del trabajo".En ambos casos, extremar las medidas de higiene como el lavado de manos o evitar tocarse la cara, y "tratar de conservar la distancia social", fundamentalmente con los adultos mayores e integrantes de los grupos de riesgo que "deben estar más separados del resto".La especialista detalló una serie de estrategias adicionales para minimizar los riesgos de contagio de la Covid-19. "Una de las cosas que, es decir que las personas que saben que se van a reunir con otras fuera de su grupo íntimo sólo salgan de casa a trabajar para evitar contagiarse y llevar el virus a las reuniones", dijo.Otras medidas de prevención sonde cada comensal para evitar los intercambios, "tratar de que sea uno solo el que reparta la comida o que cada uno se sirva" y si no es posible evitar los abrazos entre personas que no se ven hace mucho tiempo, buscar la forma de que "las zonas respiratorias no se junten".En el caso depara participar de estas reuniones, una medida adicional de cuidado escuando la jurisdicción a la que ingresa no lo requiere, porque "si es negativo y la persona está asintomática, puede estar más segura de que no representa un riesgo de contagio" para el resto.Por otro lado,y ambiental por el funcionamiento de los hornos y cocinas, y poder evitar mejor el aire acondicionado que "recircula el aire si alguien tiene coronavirus, puede contagiar a más personas si está todo cerrado"."No es que podamos hacer lo mismo que hace una año atrás, sino que podemos hacer lo que no podíamos hacer hace dos meses, pero", apuntó Stecher.El especialista aseguró que la clave es "la responsabilidad personal y social, que es lo que va a controlar el virus, más allá de lo que pueda hacer un gobierno, un ministerio", a partir de entender que "ya no es lo que nos piden que hagamos, sino que hagamos lo que nosotros sabemos que se debe hacer".En ese sentido, pidióy su llegada al país."La vacuna que llegó es la primera partida destinada para una población muy especial que es el personal de salud, el resto de la población las recibirá a medida que llegue. Y aunque tenga puestas las dos dosis, la inmunidad demora, por lo que yo creo que, cuando se haya podido medir el impacto de la vacunación", dijo.En la página oficial, el Gobierno nacional enumeró una serie de recomendaciones para las fiestas: además del repetido recaudo de festejar al aire libre y, de no ser posible,, pidió "limitar las reuniones y/o festejos familiares o sociales durante los 14 días previos, más aún, si está previsto compartir fiestas con personas que presenten factores de riesgo, principalmente mayores de 60 años".La Sociedad Argentina de Infectología (SADI) también resaltó el cuidado con los adultos mayores o personas de riesgo. En un comunicado, advirtió que "si hay personas mayores de 60 años en nuestro entorno, o con factores de riesgo,o asegurarnos que el sitio elegido para la misma cuente con las mejores condiciones de espacio y ventilación posibles, instándolos a que permanezcan un tiempo corto".Por su parte,durante las fiestas de Navidad y de fin de año y resaltó que en Europa, en particular, existe un "riesgo elevado" de que la pandemia se agrave a comienzos de 2021."Puede resultar incómodo llevar mascarilla y respetar las distancias cuando se está con amigos o familiares, pero esto ayudará en gran medida a que todos estemos seguros y sanos", señaló la oficina de la OMS en Europa en un comunicado en el que recomiendadurante las reuniones familiares.