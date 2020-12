El espíritu solidario de Navidad se adapta a la pandemia: delivery y cenas con protocolos

El espritu solidario no se detuvo con la pandemia, se modific.

"Sabemos que la pandemia no detiene la Navidad, solo la hace diferente. Juntos podemos hacer una Navidad más fraterna y solidaria".”

Andrea Poretti

"Una Navidad diferente con los amigos de siempre", anuncian desde la Comunidad de San Egidio, que este año no podrá realizar sus ya tradicionales almuerzos de Navidad en las Iglesias para las personas solas y sin hogar y los reemplazó por un "delivery".Cada año, parroquias porteñas y del conurbano disponen sus espacios para ofrecer un almuerzo o cena por la Navidad a personas de escasos recursos o en situación de calle, y uno de los más tradicionales lo organiza la Comunidad de San Egidio desde hace más de dos décadas, que debió modificar este año por las medidas sanitarias."Si bien por los protocolos no nos podremos reunir como en los otros años en las iglesias, convirtiéndolas en pesebres donde recibir al Señor junto a todos los amigos que viven por la calle de nuestra ciudad, esta vez iremos nosotros a buscarlos para alcanzarles un lindo paquete, con la vianda y un regalo de gran utilidad", explicó a Télam Andrea Poretti, una de las organizadoras de la iniciativa.El almuerzo "para los amigos de la calle será una vianda con empanadas, sándwich de milanesa y sus condimentos, una ensalada de fruta, una bebida y las confituras tradicionales. Como regalo una toalla de mano con jabón y un par de medias", explicó.En cambio, "para las familias una bandeja (que les quedará de regalo) con pollo asado, la guarnición, fruta, bebida familiar y confituras tradicionales. No faltarán adornos navideños para arreglar la mesa", precisó."Sabemos que la pandemia no detiene la Navidad, solo la hace diferente. Juntos podemos hacer una Navidad más fraterna y solidaria", expresó Poretti.También la Iglesia del Centro (evangélicos) organizó cuatro cenas solidarias para las noches del 24, 25, 26 y 27 para unas 1.500 personas en mesas que dispondrán sobre la avenida Independencia al 1.500 que será cortada al tránsito durante esas cuatro noches.Carlos Mraida, pastor principal de la Iglesia del Centro, explicó que la iniciativa es "poder honrar la dignidad de las personas que en este momento están en dificultad material, ofreciéndoles el amor, la compañía y el servicio de una mesa navideña."Las cuatro cenas solidarias se desarrollarán bajo las estrictas normas que establece el protocolo del Gobierno de la Ciudad. Para ello, es preciso que quienes deseen participar de estas cenas se inscriban previamente", señaló el pastor.Otra iniciativa solidaria que cambió de modalidad esta Navidad es la de la Fundación Sí, que debió suspender su tradicional Fábrica de Juguetes, donde niños y adultos armaban chiches para regalar.En reemplazo, la campaña "En estas fiestas, cociná en familia para que todos tengan una Navidad diferente", invita a preparar budines y panes dulces caseros para distribuirlos entre los comedores y las personas que viven en situación de calle.Las donaciones se reciben en su sede de Ángel Carranza 1962, en Palermo.En tanto, "Una Navidad para todos" la propuesta de la fundación Lumen Cor que cumple 20 años, tampoco se detiene por la pandemia.Por el contrario, son varias las iniciativas solidarias que tiene programadas para este "año difícil que vivimos los argentinos", destacaron desde la Fundación."Que nadie este solo esta Navidad", es la consigna, con propuestas que van desde "armar en casa cajas navideñas, donar pan dulce y productos navideños, juntar donaciones y armar regalos", destinados a "personas y familias en situación de alta vulnerabilidad social, llevando un mensaje de amor y esperanza".Lograr que los más chicos despierten sentimientos solidarios es la propuesta de NaviDar, una iniciativa que nació hace más de 10 años a partir de un grupo de amigos que recolecta y distribuye cajas con donaciones durante la Navidad."Proponemos juntarse entre varios -familia, niños, compañeros de trabajo o amigos- para armar una caja navideña, donde pueden poner juguetes, cosas ricas para festejar. La caja puede ser decorada con dibujos y tarjetas para transmitir cariño y compartir la celebración de la Navidad a la distancia", explicaron desde NaviDar, que trabaja junto a Red Solidaria."Este año será especial", explicaron desde la campaña solidaria "Navidad para todos" que desarrolla el grupo Ciudadanos Solidarios en Acción que cumplirá 11 ediciones en la ciudad cordobesa de Villa María.Javier Pérez, coordinador del grupo, contó que buscan "recaudar la mayor cantidad de juguetes, nuevos y usados en buen estado, como así también alimentos específicos de consumo para la Navidad, los cuales serán entregados a familias, comedores y merenderos.A diferencia de otras ediciones, esta vez decidieron poner solo dos puntos de acercamiento de las donaciones "porque tratamos de cuidarnos y de cuidar a la gente, siguiendo todos los protocolos necesarios".De hecho, pidió que "cada uno que done juguetes o alimentos navideños, por favor, los rocíe previamente con alcohol porque todos vamos a tocar esos productos y hay que cuidarse"."Nunca hay que dejar de pensar en el de al lado. Mucha gente siempre está y da una mano, más allá de que mucha gente lo está pasando mal", dijo Pérez.También Cáritas Argentina realizará su Campaña Solidaria de Navidad, en la que invita a toda la sociedad a sumar su colaboración y cercanía, para ayudar a los más afectados por el contexto de la pandemia.La campaña, que se realizará entre el 11 y el 27 de diciembre, está animada por el lema "En Navidad tu generosidad es esperanza", una idea que pone de manifiesto cómo la generosidad de cada uno de nosotros es verdaderamente una ayuda concreta que permite vivir y soñar con la esperanza de un mañana mejor a quienes más sufren las consecuencias de esta crisis.