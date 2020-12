Con distancia social y cuidados: las provincias se preparan para festejar un fin de año diferente

Un brindis con barbijos y distanciamiento.

Controles nocturnos en algunas provincias para evitar contagios.

Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo serán acompañadas en las provincias con protocolos que prevén un máximo de 20 personas en las reuniones sociales, operativos de seguridad y recomendaciones de higiene, distanciamiento y uso de espacios abiertos para evitar la propagación del coronavirus.Ante ello, las autoridades apelaron a la "responsabilidad individual y familiar" para mantener los cuidados sanitarios, mientras en varias provincias seguirán las restricciones de circulación vehicular hasta las 2 de la madrugada y otros distritos advirtieron que impondrán fuertes multas a bares y restaurantes que no respeten el espacio público, a la vez que continuarán cerradas las discotecas.En medio delque rige en todo el país hasta fin de enero, las próximas celebraciones llevaron a las provincias a elaborar protocolos con sugerencias de comportamiento y a acentuar los controles y fiscalizaciones de las medidas preventivas.En, el Ministerio de Salud presentó "Burbujas pan dulce", un compilado de pautas para las fiestas de Navidad y Año Nuevo que recomienda reunirse con personas conocidas e identificar los contactos estrechos.A quienes se reúnan con mayores de 60 años o con grupos de riesgo se les aconseja reducir las actividades previas y acotar la cantidad de invitados, con un máximo de 20 personas.Asimismo, se aconseja no compartir cubiertos ni vasos, no comer de una misma fuente y no abrazarse ni besarse con el brindis de la medianoche.En, el director de la Región Sanitaria I, Maximiliano Nuñez Fariña, recomendó que los festejos no sean de más de "10 personas ypermanecer al aire libre o en lugares bien ventilados"."Lo importante en estas fiestas es tratar de juntarnos con personas que convivimos durante todos los días y uno sabe que están en buen estado", afirmó.En tanto, más de 150 policías bonaerenses y 60 agentes municipales participarán de distintos operativos en control en las calles, espacios públicos, plazas y parques de esa ciudad.El secretario de Gobierno comunal, Adrián Jouglard, señaló que "no hay ninguna fiesta autorizada" y en los locales gastronómicos "se sancionará y desalojará a quienes hagan un mal uso de los espacios públicos".Entambién estarán permitidas reuniones familiares de hasta 20 personas y los boliches no podrán funcionar.El Ministerio de Salud cordobés instaló el lunes tres puntos de testeos rápidos en la capital, para conocer el estado epidemiológico antes de las reuniones, los eventos o viajes.El turismo interno está habilitado y las reservas para alojarse en sectores serranos en el fin de semana de Navidad superan el 40% promedio en los diferentes destinos turísticos.El gobierno dehabilitó este martes mediante decreto los encuentros afectivos "de hasta 15 personas como máximo" para estas fiestas y dispuso que deberán realizarse con "uso obligatorio y correcto de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón al momento de desplazarse hacia el lugar y en el mismo, cuando sea posible" y al aire libre o en espacios muy ventilados.La norma insta a la población a "limitar los contactos a los estrictamente necesarios los días previos a las fiestas de Navidad y Año Nuevo".Enel comité de crisis dispuso que no exista restricción de circulación y se promueven protocolos análogos a los de Nación.Las únicas limitaciones serán para los comercios, que podrán funcionar hasta las 2, excepto farmacias y estaciones de servicios.Enla gobernadora Alicia Kirchner adhirió al decreto nacional del Dispo para la provincia, aunque mantiene restricciones específicas de circulación de personas y funcionamiento de las actividades para localidades del departamento Deseado (Las Heras, Pico Truncado, Caleta Olivia, Puerto Deseado, Cañadón Seco, Jaramillo-Fitz Roy, Koluel Kayke), Río Gallegos y El Calafate, que continúan con transmisión comunitaria de coronavirus.A excepción del departamento Deseado, se autorizan las reuniones sociales en espacios cerrados, con horario de circulación excepcional por las fiestas hasta las 3 de la mañana para Navidad y Año Nuevo, a la vez que continúa prohibida la realización de eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos de más de 20 personas en espacios cerrados o al aire libre.En, el COE decidió mantener las medidas que se cumplen en el marco del Dispo y hasta el 31 de diciembre los gastronómicos podrán atender hasta las 2 de la madrugada y hasta las 6 se limitará la circulación en la provincia.El secretario General de la Gobernación, Matías Posadas, consideró "prudente mantener los horarios de limitación de la circulación y la gastronomía" y detalló que "se habilitaron las reuniones hasta 20 personas".Para las fiestas la única ampliación dispuesta es que los comercios abran hasta las 23 y los centros comerciales y shoppings, hasta las 00.El presidente del COE, Francisco Aguilar, señaló que "mucha gente se va a cuidar y va a cumplir los protocolos; otros, no y eso nos preocupa". Por eso, realizarán operativos de control sobre cumplimiento de medidas sanitarias.Enregirá para estas fiestas el decreto provincial que "autoriza las reuniones familiares con hasta un máximo de 20 participantes" y la Policía advirtió que habrá controles; durante la madrugada del 25 y el 1ro, con un despliegue de miles de efectivos para evitar las fiestas clandestinas.La cartera sanitaria reclamó a la población que "asuma cada uno la responsabilidad individual y familiar, si todos nos cuidamos estaremos haciendo el mejor aporte para que el virus no se propague".Ense amplió el horario de circulación a 24 horas para el 25 de diciembre y el 1ro de enero y locales gastronómicos podrán abrir hasta las 2 y las autoridades recordaron que "no están autorizadas las reuniones sociales de ninguna índole".La ministra de Salud provincial, Natividad Nassif, llamó a "cuidar con responsabilidad la propia salud y la de los demás".El subsecretario de Salud, César Monti, también apeló "a la responsabilidad social" porque, remarcó, "hay transmisión comunitaria y circulación viral, debemos continuar con el cuidado y mantener las distancias, usar barbijo, sanitizar y ventilar ambientes, extremar los cuidados en las fiestas".Enel Gobierno emitió recomendaciones de seguridad y recordó que los festejos se podrán realizar entre un máximo de 20 personas.decretó el ingreso a la "Etapa de Convivencia Verde", por lo que se podrán realizar reuniones de hasta 20 personas.El director del Hospital Monovalente Carlos Malbrán, Daniel Godoy, dijo que se permitirán visitas al explicar que "el sector de pacientes comunes tiene balcones que permiten reunirse al aire libre y se permitirán uno o dos familiares por paciente, que podrán ingresar el 24 de diciembre, entre las 20 y las 23.15".El Ministerio de Seguridad indicó que durante la madrugada del 25 "se desarrollarán amplios operativos de seguridad, controles vehiculares y multas".En, el gobernador Omar Gutiérrez anunció que por las fiestas del 24 y el 31 se podrá circular hasta las 3 del día siguiente y la Municipalidad capitalina informó que intensificarán los controles, con el foco puesto en zonas ribereñas.El Ministerio de Salud provincial indicó que "las opciones de menor riesgo siguen siendo las reuniones virtuales o las que se realizan con el grupo familiar conviviente" pero sugirió que "en el caso de realizarse reuniones con personas no convivientes, los grupos deberían ser menores a 10 personas".Enla policía informó que para las fiestas diseñó un megaoperativo con más de 2.700 efectivos que "intensificarán los controles de alcoholemia, fiestas privadas, pirotecnia y locales de venta de bebidas alcohólicas".Además, "se reforzarán los controles en accesos" a la ciudad de Formosa, "como en varios sectores del microcentro, avenidas y barrios de la capital",En, voceros gubernamentales dijeron a Télam que "considerando que aún existe transmisión comunitaria de la Covid-19, es importante tener presente las principales recomendaciones que se dieron hasta ahora".Allí, se espera una alta concurrencia de personas en la costanera de Viedma y desde el municipio indicaron que se planifican acciones de prevención, con controles viales en la zona.En la ciudad de San Carlos de Bariloche, en tanto, este año la 53° edición de la Navidad Coral de niños y jóvenes cantores de la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi se transmitirá por streaming.